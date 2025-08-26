El endeudamiento del Ayuntamiento de Ibiza en 11,6 millones de euros para garantizar la ejecución de inversiones previstas, lo que sitúa a la capital ibicenca como el tercer municipio más entrampado de Balears. Los datos de la deuda viva que recopila Hacienda se basan en el débito de las entidades locales con los bancos y el propio Estado. En este caso, el pasivo se corresponde únicamente con el préstamo. En un año, el Consistorio de Ibiza ha doblado su deuda con los bancos. Eso se debe a la firma de un préstamo (11,9 millones) para la financiación de inversiones previstas en su presupuesto.

Llama la atención

El peligro real de que desaparezcan especies endémicas de las Pitiusas como el virot, la garduña o la gineta. Son sólo tres ejemplos pero hay una decena de anfibios, reptiles, aves, mamíferos e invertebrados amenazados en las dos islas.

La denuncia por las condiciones «tercermundistas» de los socorristas que trabajan en las playas del municipio de Ibiza. «En vez de tener instalaciones seguras», critican desde la UGT, los socorristas trabajan «entre ratas y deben improvisar chiringuitos de sombrillas para no sufrir una insolación».