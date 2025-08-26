En estado grave dos atropellados en Ibiza

Dos extranjeros, un varón 26 años y una mujer de 27, han sido atropellados esta madrugada de martes, a las 1.55 horas, en la carretera de Ibiza a Sant Antoni. El accidente ha ocurrido en la EI-600, en el punto kilométrico 12,8, según el gabinete de comunicación de la Guardia Civil, la OPC.

Esta carretera cuenta con tres carriles en ambos sentidos, incluyendo el de incorporación en ambos lados, y no hay pasos de cebra por donde los peatones puedan cruzar la vía. Sí cuenta con varios puentes para cruzar la vía.

El 061 ha informado que ambos atropellados se encuentran en estado grave, con un cuadro de politraumatismos, y han sido trasladados a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, el varón, y al Hospital Can Misses, la mujer. Esta última, según datos de la Policlínica, es de nacionalidad británica e ingresó allí a las 3.43 horas., transportada por una ambulancia de soporte vital avanzado del 061. A pesar de que el 061 ha informado de que la mujer es de 27 años de edad, la Policlínica afirma en un comunicado que tiene 26. "En estos momentos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos con traumatismo craneoencefálico, ⁠traumatismo torácico con fracturas costales, ⁠fractura de tibia y peroné derechos, fractura de peroné izquierdo y ⁠policontusiones", describen desde la clínica privada.

El conductor, un varón de 24 años, está ileso y ha dado negativo en la prueba de alcoholemia. El vehículo era un Toyota Corolla.