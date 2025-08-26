GEN defiende que ampliar las reservas marinas es una "oportunidad histórica" en Ibiza y Formentera

El GEN-GOB ha defendido este martes la ampliación de las reservas marinas de es Freus de Ibiza y Formentera, y de Punta de sa Creu, al sur de la pitiusa menor, como una "oportunidad histórica" para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos.

A través de un artículo, el jefe del Área Marina del GEN-GOB, Xisco Sobrado, ha señalado que la pesca recreativa y profesional artesanal "pueden convivir perfectamente con los objetivos de conservación".

También ha destacado que prohibir la pesca submarina es "esencial" para proteger las especies más vulnerables y asegurar la "funcionalidad" de los hábitats.

En su escrito, Sobrado ha recordado que las Pitiusas, con su riqueza marina y biodiversidad única, hacen frente a desafíos crecientes como la presión humana, la sobreexplotación de los recursos y los efectos del cambio climático.

En este contexto, ha considerado que crear y ampliar reservas marinas es "fundamental" para compatibilizar las actividades humanas con la conservación de la biodiversidad marina.

Sobrado ha recordado que la Reserva Marina de Interés Pesquero de es Freus de Ibiza y Formentera tiene una extensión de 15.353 hectáreas y fue declarada por el Govern balear en 1999 y ampliada en 2015. Desde su creación, se ha registrado un "incremento significativo" en la riqueza de especies, la densidad y biomasa de especies vulnerables a la pesca.

Por su parte, la Reserva Marina de Interés Pesquero de sa Punta de sa Creu tiene una extensión de 986 hectáreas y fue declarada por el Govern en 2018 y modificada en 2022. Desde su creación también se ha podido observar una "incipiente recuperación" de las especies vulnerables.

Según el experto, estos resultados positivos se deben a un modelo de gestión que "equilibra" la conservación de los ecosistemas marinos con las actividades de pesca profesional artesanal y pesca recreativa, mediante normas "claras" que incluyen límites de capturas, tallas mínimas, vedas temporales y restricciones en los tipos de artes y horarios.

En cuanto a la pesca submarina, ha insistido en que, a pesar de su popularidad, tiene un impacto negativo significativo, especialmente en las reservas marinas, porque afecta a 35 especies de pescados y cefalópodos de vida larga, crecimiento lento y bajo potencial reproductivo.

Precisamente, el Consell de Formentera pidió la semana pasada al Govern balear la paralización temporal de la tramitación para ampliar de la Reserva Marina de es Freus, presentada por la Cofradía de Pescadores de la isla. El objetivo es abrir un espacio de diálogo previo con todas las partes implicadas.