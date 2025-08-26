750.000 euros a la semana, tiene cine y un observatorio panorámico: así es el yate que navega por Ibiza

El Starfire, originalmente denominado Saint Nicolas, es un superyate de algo más de 70 metros de eslora construido en 2007 por el astillero alemán Lürssen. Tras un refit de un año en el astillero Abeking & Rasmussen, fue rediseñado tanto en el exterior como en el interior, con una estética más luminosa y contemporánea a cargo de Patrick Knowles Design.

Esta embarcación cuenta con varios espacios comunes: una plataforma de popa extendida que funciona como beach club, zona de comedor a ras de agua, una piscina climatizada que se transforma en jacuzzi con bar, una cubierta wellness acristalada con gimnasio, sauna infrarroja, zona de masaje y plunge pool en frío; además, dispone de cine al aire libre, cancha de baloncesto y diversos salones estilo pub, sala de juegos y observatorio panorámico.

Tiene capacidad para un total de 12 huéspedes en seis cabinas, con una tripulación de una veintena de personas. Actualmente, Starfire navega por el Caribe, el Mediterráneo oriental y el Mediterráneo occidental.

El precio estimado de este yate es de unos 46 millones de euros. Asimismo, se calcula que tiene un coste anual de alrededor de siete millones por mantenimiento. Se alguila por 750.000 euros semanales, gastos aparte, en temporada alta.

Exterior del yate de lujo / Superyacht

Este yate formaba parte de una serie de tres encargados originalmente por el magnate estadounidense Warren E. Halle, aunque los vendió parte del encargo para ajustarse a su presupuesto. Posteriormente, fue propiedad del empresario ruso Vasily Anisimov, quien lo renombró Saint Nicolas en honor a su hijo, antes de venderlo y cambiar de proyecto hacia otro yate de mayor tamaño.

Propietario desconocido

En la actualidad, la propiedad del Starfire recae en un multimillonario estadounidense cuya identidad no ha sido divulgada públicamente. Lo que sí se conoce es que este propietario posee también otro yate con el mismo nombre, esta vez de la marca Benetti, el cual está actualmente en proceso de venta.