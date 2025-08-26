Hace tiempo que las serpientes convirtieron Ibiza en un vergel donde prosperar alegremente. Uno de los mayores obstáculos a su meteórica expansión en la isla es Dean Gallagher, que este lunes se pasó por Diario de Ibiza para comprobar, una vez más, el éxito de una trampa estratégicamente colocada en el jardín exterior de sus instalaciones.

Medio inglés medio australiano y ya medio pitiuso, el experto en ofidios regala una pequeña lección sobre esta plaga que cada día preocupa más a los ibicencos, sobre todo a los que residen en entornos rurales.

A la caza de la serpiente en Diario de Ibiza

«Ahora también se meten dentro de la ciudad, no es lo normal», avisa Gallagher mientras camina hacia su nueva víctima, después de haber sido convenientemente avisado de que algo siseaba dentro de la trampa y que, bueno, mejor que se encargara un experto...

Privilegiado espectador el ratón que actúa como señuelo, en una trampa donde, en realidad, la serpiente nunca puede tener acceso real a su presa.

A la caza de la serpiente en Diario de Ibiza

Aislado de su potencial depredador e hidratado por un pequeño depósito de agua instalado en el artilugio, el roedor disfruta del chorro de luz que inunda su pequeño apartamento cuando Gallagher abre la puerta superior para agarrar a la serpiente que ha picado el anzuelo.

El ganador del Premi Amic de la Terra 2021, con su mano izquierda protegida con un guante por si los mordiscos, realiza un rápido movimiento y, a la primera, atrapa a la serpiente por el cuello, como dicta el manual del perfecto cazador de animales reptantes.

A la caza de la serpiente en Diario de Ibiza

«Tiene unos siete meses de vida y mide unos 70 centímetros», calcula a ojo de buen trampero. Sin soltarla en ningún momento, intenta sexar a la criatura y estima que probablemente sea una hembra, aunque añade que, debido a la tierna edad del sujeto analizado, resulta imposible afirmarlo de forma categórica.

La joven ejemplar de 'Hemorrhois hippocrepis', nombre científico de la culebra de herradura, se revuelve inquieta, seguramente barruntando su fatal destino, mientras Gallagher explica qué hace en caso de encontrarse con un ejemplar.

Sin veneno, pero con dientes

Como agarrarla del cuello a la primera es casi imposible para un neófito, cuenta que lo mejor es cogerla del final de la cola y caminar marcha atrás para ir desplazándola a otro lugar. Carece de veneno y eso la convierte en casi inofensiva, pero sí que tiene unos pequeños dientes con los que puede morder a quien perturbe su paz.

Realizado el sacrificio, que es mejor no describir por respeto a la víctima y también a Gallagher, que sufre con la parte más desagradable de su trabajo, el experto pregunta si es posible enterrar a la serpiente en el jardín de Es Diari.

Mejor que no, se le contesta, y entonces saca una pequeña bolsa negra de plástico e introduce con cuidado al animal: «La enterraré en el campo». Luego lo registra en una aplicación del teléfono móvil con cientos de serpientes en su historial.

Y enseguida se pone en marcha, rumbo a otro lugar donde ya le espera otra. Deja aquí la trampa y también al ratón, ajeno a todo el drama que se desarrolla a su alrededor y que apunta a nuevos capítulos.