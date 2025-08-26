La actriz Hiba Abouk disfruta de unos días en Ibiza: "Una de mis vacaciones favoritas de mi vida"

La actriz Hiba Abouk ha disfrutado de unas vacaciones en Ibiza acompañada de sus dos hijos, Amín y Naím. La intérprete española de padres tunecinos, conocida por su papel protagonista en la serie de televisión 'El Príncipe', ha aprovechado su estancia en la isla para relajarse tomando el sol, bañándose en la playa y disfrutando de la gastronomía local. Pero, sobre todo, de la compañía de sus pequeños.

En el carrusel de fotos que ha compartido con sus 1,5 millones de seguidores en Instagram, se la puede ver desde posando en las aguas cristalinas de Cala Gracioneta hasta caminando los tres juntos de la mano por la pasarela de madera que conduce al restaurante Pomelo Playa, en Cala Gració.

En uno de los vídeos que ha subido, aparecen sus hijos contemplando el mar con asombro mientras se escucha la voz de su madre preguntar: "¿Qué es eso, Naím?". "Ese es 'un grande' al fondo", responde el más pequeño de los niños, entusiasmado.

La actriz ha mostrado a sus seguidores su faceta más cariñosa y tierna, tanto en la playa como en la intimidad de su alojamiento, donde aparece tumbada en la cama con sus hijos: el pequeño apoyado en su cabeza y el mayor recostado en su pecho.

Además, ha compartido algunos de los platos que ha probado en restaurantes como Es Fumeral, en Cala Nova, y Casa Jondal, en Cala Jondal.

En la descripción de la publicación, Hiba Abouk ha resumido su viaje con un mensaje cargado de emoción y alegría: "Una de mis vacaciones favoritas de mi vida. Ibiza y mis niños. ¡Gracias a todos los que habéis participado de nuestra felicidad!".