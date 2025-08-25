Santa Eulària responde a la acusación de Unidas Podemos: "Tuvieron acceso previo al contrato"

Unidas Podemos de Santa Eulària acusó al Ayuntamiento de "tirar balones fuera" sobre la problemática de los residuos al señalar el incivismo de una parte de la población. "El equipo de gobierno nos dice ahora que necesita vigilancia por incivismo. La culpa es tuya por conflictivo y toca pagar 150.000 euros en cámaras", criticaron desde la formación en una nota.

Ahora, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha querido aclarar que "en sesión plenaria extraordinaria del 17 de noviembre de 2022, se aprobó por unanimidad el pliego de condiciones y el contrato con la nueva empresa encargada de estos servicios". "Unidas Podemos, así como el resto de las formaciones políticas, tuvieron acceso previo a los pliegos del contrato con la empresa encargada del servicio de limpieza y recogida de residuos en nuestro municipio. En los pliegos, ya se contemplaba la instalación de 15 cámaras de videovigilancia en los puntos de aportación o compostaje comunitario, tal y como se especifica en el punto 12.10.8. En dicho apartado se indicaba claramente que el contratista tenía la obligación de suministrar, instalar y mantener estas cámaras, así como el soporte informático necesario para visualizar los contenedores y su entorno próximo, y para almacenar y enviar la información recogida", remarcan en un comunicado.

Por tanto, en sus palabras: "En consecuencia, el coste de las cámaras y su instalación, de ninguna manera, repercute en la ciudadanía, puesto que ya se encuentra incluido dentro del contrato".

"La finalidad principal de la instalación y puesta en marcha de estas cámaras es disuadir y prevenir comportamientos incívicos, no es recaudatoria", dicen. Además, enfatizan que, "hasta la fecha, Santa Eulària ya disponía de dos cámaras de videovigilancia móviles, que se ubicaban en diferentes zonas del municipio en función de las necesidades detectadas y la presencia de conductas incívicas".