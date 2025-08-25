Sant Josep lucha contra las colillas y los plásticos en sus playas

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha presentado este lunes, en la playa de Cala Bassa, un nuevo servicio de limpieza mecanizada con "malla fina para mejorar el estado ambiental de las playas naturales del municipio". Estas actuaciones "extraordinarias" se llevarán a cabo "cada quince días hasta finales de octubre, con el objetivo de hacer frente a la creciente presencia de residuos como microplásticos, colillas, vidrios y maderas".

En este sentido, Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente, explica en una nota que esta decisión "se ha tomado tras atender a varias líneas verdes registradas por residentes que alertaban sobre la presencia creciente de microplásticos, colillas, maderas y otros residuos en la arena". Ante estas denuncias, "los servicios técnicos municipales verificaron la situación y emitieron un informe recomendando la intervención puntual con medios mecanizados, frente a la insuficiencia de las tareas manuales habituales" para reducir la presencia de residuos.

"Aunque se trata de una playa natural, hemos considerado imprescindible intervenir, porque la arena no puede estar en este estado. Vivimos de nuestro entorno, es nuestro patrimonio y lo que vendemos como destino turístico. Debemos mantenerlo limpio, atractivo y digno", advierte Bocú. Con este servicio, "conseguimos que la arena se pueda regenerar y vuelva a estar en condiciones óptimas", añade la concejala.

"Paralelamente, el Ayuntamiento mantiene activa una campaña de concienciación ambiental, liderada por los educadores ambientales de la UTE Es Vedrà que trabajan cada día a pie de playa. Esta iniciativa incluye charlas con turistas y residentes, el uso de residuos gigantes (como colillas y plásticos) como elementos visuales de impacto, el reparto de ceniceros reutilizables e información directa sobre la importancia de no dejar residuos en las playas", concluyen desde el equipo de gobierno municipal.