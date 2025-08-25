El presidente del Consell de Ibiza lanza un «grito de auxilio» con los menores

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, lanzó este lunes «un grito de auxilio» al Gobierno nacional con la crisis migratoria. Lo ha hecho centrando su mensaje en los menores de edad, ya que están bajo el paraguas de la institución.

«Nos hacen falta medios humanos y económicos. Lo más grave es que el personal que tenemos para atender a estos menores, que tienen de media 16 años, está agotado, al límite, sobrepasado. Por lo tanto, no es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad y de necesidad», imploró, remarcando que atraviesan «una situación muy compleja y cada día más insostenible».

«Esta ruta argelina que algunos negaban no hace mucho tiempo ya se ha convertido en una ruta estable en la que operan mafias. Ahora somos la puerta de entrada a Europa desde África y eso significa que tenemos que actuar, no vale estar pasivos porque ignorar un problema es la única manera de no resolverlo», reclamó durante una comparecencia en la sede ibicenca del PP.

140 menores tutelados

A la hora de poner cifras a esta situación, el presidente del Consell recordó que la institución acoge actualmente a 140 menores y que más de la mitad, concretamente 78, son extranjeros no acompañados. De ellos, 46 han «llegado este año» a las Pitiusas.

«Esto supone un gran esfuerzo porque significa que el poco personal que tenemos se tiene que dedicar a ello y dejar de lado otras las labores que tienen que realizar en su servicio ordinario. Yo habitualmente soy optimista, pero cómo van evolucionando las estadísticas es para preocuparse y ser pesimista. Hace 10 años llegaban dos menores no acompañados», rememoró.

Por último, Marí avisó de que «hay informaciones que dicen que puede venir entre 400 y 500 manos esperando a salir» de Argelia para llegar a Balears. «No hay una voluntad política para afrontar este problema y la reclamamos por las buenas, si hace falta a modo de súplica», finalizó.