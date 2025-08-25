El PP de Ibiza acusa al Gobierno de contribuir a que migrantes «caigan muertos en el Mediterráneo»

El diputado nacional José Vicente Marí Bosó, acompañado por el senador autonómico Miquel Jerez, el presidente del Consell, Vicent Marí, y los cinco alcaldes de Ibiza, todos del Partido Popular, ha liderado este lunes una comparecencia conjunta para pedir un cambio al Gobierno en su política exterior y más medios humanos y materiales para afrontar la crisis migratoria que afecta a Ibiza y, especialmente, a Formentera.

«La incomparecencia del Gobierno en la política migratoria perjudica gravemente, en primer lugar, a los propios migrantes. Aquí no está el Gobierno, aquí están las instituciones de Ibiza, el Consell, los ayuntamientos, trabajando y ayudando, comprometiéndose con mucho más de lo que tienen, incluso con mucho más de lo que no tienen. Encima, desde el Gobierno se permiten el lujo de abroncarnos y llamarnos racistas», lamenta Marí Bosó en la sede popular en Ibiza.

El partido ha agrupado esta mañana de lunes en una imagen conjunta a estos ocho cargos electos para dejar claro que «no hay ningún tipo de diálogo» con los otros cargos de su rival político.

"No existe coordinación política"

«La directora insular [Raquel Guasch] y el delegado del Gobierno [Alfonso Rodríguez] no llaman a ninguno de los responsables institucionales de Ibiza para explicarles lo que van a intentar hacer. No existe coordinación política. Nosotros estamos dispuestos al diálogo y hemos solicitado la comparecencia del delegado del Gobierno en multitud de foros», subraya el diputado, y añade que «es una vergüenza que [Rodríguez] diga como gran novedad que van a dar tres comidas al día» a los migrantes.

Desde el PP reclaman que «no se pueden hacer llamadas a que caigan muertos en medio del mar Mediterráneo, que es lo que están haciendo», a su juicio, desde el PSOE, ni tampoco permitir que «florezca aún más el negocio de las mafias». «Hay que luchar con decisión contra las mafias, solicitar la ayuda a la Unión Europea, actuar en origen y virar la política exterior para empezar a colaborar con Argelia», de cuyas costas zarpan gran parte de las pateras hacia las islas, reclamó.

De igual modo, Marí Bosó asevera que a las Pitiusas llegan «familias anhelando progresar y se encuentran con que lo único que ofrece el Gobierno son barracones en los puertos». Preguntado por qué infraestructuras proponen desde el PP para mejorar esa primera atención a los migrantes, no precisa una respuesta.

También reclama que «hay que activar Sistemas Integrados de Vigilancia Exterior», ya que «el de Fomentera lleva siete años (sic) y no lo saben ni poner».

El plus de insularidad

En cuanto a los medios humanos, asegura que en Baleares hay «600 vacantes en fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado» e incidió en la necesidad de poner más dinero sobre la mesa para hacer el destino más atractivo a los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional.

«Le hemos venido reclamando reiteradamente al Gobierno que ponga solo 18 millones de euros en el plus de insularidad para el conjunto de personas al servicio de la Administración General del Estado. Con esos 18 millones, más los nueve que ya hay, serían 27 millones y se equiparía la indemnización por residencia con Canarias», calcula Marí Bosó.

Además, subraya que «la crisis migratoria no es algo nuevo de este año». «La crisis migratoria en Baleares empezó con Sánchez en 2018, cuando aquí llegaron 200 inmigrantes irregulares. Este año ya vamos por 4.800 y hay un 77% más de inmigración irregular que el año pasado», concluye.