La piscina municipal de Sant Josep cerrará en septiembre por trabajos de mantenimiento y mejora

El Ayuntamiento de Sant Josep ha informado este lunes en un comunicado que la piscina municipal de Sant Josep permanecerá cerrada durante todo el mes de septiembre "para llevar a cabo actuaciones de mantenimiento destinadas a garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de las instalaciones".

Entre los trabajos previstos se encuentra, según informan, la reparación de las baldosas de la piscina, "algunas de las cuales se han deteriorado con el uso continuado y deben ser sustituidas", añaden. Además, se renovará el sistema de filtración del agua, reemplazando los actuales filtros de arena de sílex por un nuevo sistema de vidrio ecofiltrante. Esta mejora permitirá una mayor calidad en la filtración, una reducción en el consumo de agua y energía, un menor uso de productos químicos y una mayor durabilidad de los equipos.

Desde el Consistorio también detallan que, en cuanto a la sala de musculación, estará cerrada durante la primera quincena de septiembre para realizar tareas de mantenimiento y reparación de maquinaria. "Durante este periodo, las personas abonadas con cuota activa podrán hacer uso de la sala de musculación del Polideportivo de Can Guerxo, que permanecerá abierta con normalidad", indican.

La sala de musculación volverá a estar operativa el lunes 15 de septiembre, "mientras que el conjunto de las instalaciones (piscina y gimnasio) reabrirá plenamente a partir del 1 de octubre". El Ayuntamiento de Sant Josep agradece la comprensión de los usuarios y ha pedido disculpas por las posibles molestias ocasionadas durante este periodo de mejoras.