Vivienda en Ibiza: estudio de 29 metros cuadrados en la Marina por 225.000 euros
Se entrega totalmente amueblado
El portal inmobiliario Tucasa.com tiene en venta un estudio de 29 metros cuadrados situado en el puerto de Ibiza, en el barrio de la Marina. "Un entorno con encanto histórico y ambiente mediterráneo, ideal tanto como residencia personal como inversión de alta rentabilidad", detalla el anuncio. Es la vivienda en venta más barata en la isla de este portal.
"Este estudio diáfano ofrece un espacio cómodo y bien aprovechado, con una cama doble de 1,30 metros, cocina funcional, zona de comedor y baño completo con ducha", indican. Está equipado con aire acondicionado con bomba de calor, lavadora/secadora y sistema de alarma.
Además, no hay que preocuparse de comprar muebles, ya que se entrega totalmente amueblado y "listo para entrar a vivir".
Está situado a pocos pasos de muchos servicios, destacan desde la inmobiliaria, como restaurantes y zonas de ocio de la isla.
"Una joya en pleno corazón de la isla, perfecta como segunda residencia o como inversión con excelente retorno. ¡No dejes escapar esta oportunidad única!", concluyen.
- Un crucero en el puerto de Ibiza recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
- Crazy Me: el yate hecho con seis toneladas de cristal que se convierte en pista de baile está en Ibiza
- Fallece en Ibiza el dj Álex Kentucky
- Dueños de adosados en Punta Pedrera denuncian una estafa inmobiliaria
- José Ramón Crespí, jefe de Salvamento Marítimo: 'Para encontrar una patera perdida en el mar hay que tener mucha suerte
- El Estado detecta cerca de 1,5 piscinas más al día en el último año en Ibiza
- Trabajadora de discoteca: 'Si eres inteligente y sabes conseguir contactos, vas a hacer mucho dinero en Ibiza
- Jesús Soriano, Soy Camarero: «No quiero joder a ningún negocio, quiero exponer problemas de la hostelería y solucionarlos»