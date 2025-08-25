Vivienda en Ibiza: estudio de 29 metros cuadrados en la Marina por 225.000 euros

El portal inmobiliario Tucasa.com tiene en venta un estudio de 29 metros cuadrados situado en el puerto de Ibiza, en el barrio de la Marina. "Un entorno con encanto histórico y ambiente mediterráneo, ideal tanto como residencia personal como inversión de alta rentabilidad", detalla el anuncio. Es la vivienda en venta más barata en la isla de este portal.

"Este estudio diáfano ofrece un espacio cómodo y bien aprovechado, con una cama doble de 1,30 metros, cocina funcional, zona de comedor y baño completo con ducha", indican. Está equipado con aire acondicionado con bomba de calor, lavadora/secadora y sistema de alarma.

Además, no hay que preocuparse de comprar muebles, ya que se entrega totalmente amueblado y "listo para entrar a vivir".

Está situado a pocos pasos de muchos servicios, destacan desde la inmobiliaria, como restaurantes y zonas de ocio de la isla.

"Una joya en pleno corazón de la isla, perfecta como segunda residencia o como inversión con excelente retorno. ¡No dejes escapar esta oportunidad única!", concluyen.