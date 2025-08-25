Nuevas medidas sancionadoras para evitar que se fume en las playas sin humo

Sant Joan podría convertirse en el primer municipio de Ibiza donde se impongan sanciones económicas en las playas declaradas libres de tabaco. Aunque existan numerosos puntos en la isla con esta categoría, hasta la fecha se trata de una figura de concienciación y recomendación que no se acompaña de multas por incumplimiento.

Este territorio cuenta con dos zonas de litoral adheridas al programa ‘Playas sin humo’ del Govern balear, una iniciativa de promoción de la salud pública y del medio ambiente nacida en 2019. La primera fue sa Cala de Sant Vicent, que se sumó a esta campaña por iniciativa de la asociación de vecinos. Dos años después, el Port de Sant Miquel siguió el ejemplo y solicitó su inclusión al Ayuntamiento.

El origen de esta medida de sensibilización no se limita a evitar las molestias que pueda ocasionar a algunos de los usuarios el humo de los cigarrillos. Su principal objetivo se centra en reducir el incivismo y la contaminación provocada por las numerosas colillas que quedan en la arena o acaban en el mar.

Sin embargo, el propio Ayuntamiento de Sant Joan admite que, para hacer efectiva la protección en sus dos playas sin humo, «es necesario implementar normas más estrictas para reducir tanto el consumo de tabaco como el de cigarrillos electrónicos». Así consta en la consulta previa que acaba de publicar el Consistorio de cara a preparar una ordenanza municipal que prohíba, de facto, fumar en estas dos zonas.

El Ayuntamiento indica que, de momento, tan solo se puede limitar a informar a los bañistas, pero su nueva normativa les permitirá ir más allá y penalizar a quien fume en la playa. Además, también prevé iniciar una ronda de consultas para recibir propuestas de cara a la ordenanza, entre las que se valorará incorporar nuevos espacios sin humo en otros núcleos turísticos, según apuntó el portavoz municipal.

Protección en Santa Eulària

Aunque no forme parte del programa del Govern balear, la primera playa de Ibiza que fue declarada libre de humo fue la de Santa Eulària. En este caso, se trata también de una figura simbólica, aunque el Ayuntamiento prepara una ordenanza de cara al año que viene que podría endurecer las políticas de protección del medio ambiente.

Santa Eulària avanza que, en su próxima normativa, contempla incluir sanciones económicas contra los fumadores que vulneren la restricción. Por otra parte, la declaración de playa sin humo se ampliará a todas las zonas de baño urbanas del municipio: Cala Llonga, es Canar, es Figueral y las playas de Santa Eulària y de es Riu. Igualmente, también se quiere incluir alguna zona de baño natural del municipio como punto sin tabaco. La ordenanza, que entrará en vigor de cara al próximo verano, también regulará la práctica del nudismo.

El municipio que se ha adherido con mayor entusiasmo al programa antitabaco del Govern es Sant Josep, que prepara una nueva ordenanza para disuadir de fumar en las playas más transitadas. Hasta ahora, sus medidas se han centrado en concienciar a los bañistas. Las zonas en las que se intenta evitar el tabaquismo son Cala d’Hort, Platges de Compte, es Cavallet, ses Salines y es Bol Nou (ahora cerrada por riesgo de desprendimientos). Por su parte, Sant Antoni declaró es Caló des Moro como playa sin humo, mientras que Vila aún no ha distinguido ninguna con esta figura.

Efectos de una colilla

Una sola colilla puede llegar a contaminar, en tan solo un día, hasta 1.000 litros de agua, según los datos de la ONG Surfrider, dedicada a la protección del medio marino. Los restos del cigarrillo acaban liberando componentes tóxicos como nicotina, arsénico, plomo, amonio o mercurio. De hecho, se han hallado restos de estas toxinas hasta en el 70% de las aves marinas que se han analizado.

Además de todas las que se tiran directamente en la playa, cada año se arrojan unos 4.500 mil millones de colillas al suelo. Por el efecto del viento y la lluvia, se teme que el 40% de ellas lleguen a los desagües, ríos o torrentes y de allí, hasta el mar.