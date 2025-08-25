Que en el último año el Catastro haya detectado en la isla de Ibiza más de medio millar de piscinas nuevas. Esto supone que se ha construido una piscina y media cada día, tres cada dos días, lo que, en la situación hídrica en la que se encuentra la isla, parece un despropósito. El Estado destaca que en estas 524 nuevas piletas se cuentan tanto las legales como las ilegales.

Llama la atención

Las declaraciones del presidente del GEN-GOB en Ibiza, Joan Carles Palerm, poniendo de manifiesto que las medidas para mejorar la gestión del agua en lo que se refiere a las piscinas no sirven si no hay un control ni se puede comprobar que se están cumpliendo. Palerm destaca que no se puede inspeccionar cómo se llenan las piletas ni de dónde sale el caudal.

Que en apenas dos días Salvamento Marítimo haya tenido que rescatar a dos tripulantes de dos barcos que navegaban en aguas pitiusas por cuestiones médicas. La primera de estas actuaciones tuvo lugar el viernes y para traer al enfermo a puerto se usó la guardamar ‘Concepción Arenal’ y la segunda, la madrugada del sábado, una emergencia a la que asistió la salvamar ‘Naos’.