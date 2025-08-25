Kokomo, el yate con la mayor vela asimétrica del mundo y conectado a la canción de los Beach Boys, navega por Ibiza

Una nueva joya del diseño náutico navega estos días por aguas de Ibiza. El yate Kokomo, construido por Alloy Yachts en 2010 y actualizado en 2018, alberga en su eslora de casi 60 la vela asimétrica más grande del mundo, que mide casi lo mismo que medio campo de fútbol. De hecho, su mástil de carbono, de 74 metros, se posiciona como el mayor en el mundo de las velas asimétricas.

Esta embarcación acoge hasta 10 invitados en cinco cabinas con una tripulación de otra decena de personas. Además, Kokomo cuenta con una impresionante selección de juguetes acuáticos: kayaks, SUP, wakeboard, alquiles inflables, equipos de snorkel, tenders Hamilton de 6,1 metros... incluso certificación para impartir cursos de buceo PADI.

El nombre Kokomo no es una casualidad: fue usado por su propietario Lang Walker (fundador y presidente de Walker Corporatio fallecido el año pasado) en tres de sus veleros. La primera vez fue como seudónimo de un compositor, y también se vinculó con la canción de los Beach Boys, evocando una isla utópica. Curiosamente, esto se hizo realidad cuando Walker compró una isla privada en Fiji y la llamó también Kokomo.

Walker no perdió tiempo: el mismo día que estrenó la segunda versión de Kokomo, ya ordenó la tercera—la actual sloop de 58 m—con mejoras que había identificado al navegar.

Exterior del barco Kokomo / Superyacht

Su quilla elevable es revolucionaria: la estructura del bulbo-quilla se esconde dentro del casco, y al elevarla reduce su calado de ~8 m a ~5 m para acceder a aguas someras. Fue uno de los primeros grandes veleros en usar sistema hidráulico batt-car para arriar la vela mayor de forma suave y rápida. Su enorme mástil impide el paso por los canales de Panamá o Suez, así que su travesía inaugural lo llevó por rutas alternativas: Nueva Zelanda, Australia, Nueva Caledonia, Solomon Islands, Fiji y, al final, su isla Kokomo. A día de hoy, alterna temporadas entre el Mediterráneo y el Caribe.

Reconocimientos

Recibió el premio de la International Superyacht Society (ISS) por Mejor Yate de Vela mayor a 40 m en 2010. También obtuvo reconocimientos por diseño naval y logros técnicos en otras ceremonias como ShowBoats y World Superyacht Awards.

Aunque no está a la venta, su valor estimado se sitúa en torno a los 33 millones de euros. En cuanto a los gastos operativos, se calcula que los costes anuales de funcionamiento rondan los 3,2 millones de euros. Se alquila actualmente desde 240.000 euros semanales.