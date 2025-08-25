Piden incentivar a los propietarios a ceder sus viviendas al uso social en Ibiza
El Consell de Ibiza responde que hace falta seguridad jurídica y que se necesitarán muchas medidas ante la problemática habitacional, incluyendo cambios legislativos
La Associació Nybia Eivissa (ANE), que nació el año pasado con el objetivo de ofrecer apoyo a las víctimas de violencia de género, defiende que las instituciones tendrían que hacer fuerza para contactar con propietarios «y explicarles que, como administraciones, tienen que trabajar para poder reinsertar a estas mujeres» y tratar, así, de que pongan a disposición sus viviendas para este uso social. «Ellas ya tienen mucha carga encima como para estar continuamente viendo si encajan en alguna oferta o que luego sean víctimas de alguna estafa, como ha ocurrido en algún caso».
"Con seguridad jurídica, acabarán aflorando"
La consellera insular de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell, señala que para lograrlo hace falta que «los propietarios tengan seguridad jurídica»: «Si el dueño depende de esos ingresos, necesita la vivienda para otra cosa o ya ha tenido problemas, pues decide esperarse» a ponerla de nuevo en alquiler. Escandell señala que, si se garantiza la seguridad jurídica, estas viviendas acabarán aflorando, y que así ha ocurrido ya en otros lugares.
Sobre la situación habitacional, concluye que «un problema tan grande no tiene una solución única»: «Harán falta muchas actuaciones, muchas cosas, más vivienda, cambios legislativos, que rememos todos».
Suscríbete para seguir leyendo
- Un crucero en el puerto de Ibiza recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
- Crazy Me: el yate hecho con seis toneladas de cristal que se convierte en pista de baile está en Ibiza
- Fallece en Ibiza el dj Álex Kentucky
- Dueños de adosados en Punta Pedrera denuncian una estafa inmobiliaria
- José Ramón Crespí, jefe de Salvamento Marítimo: 'Para encontrar una patera perdida en el mar hay que tener mucha suerte
- Se busca a un desaparecido en Ibiza
- Trabajadora de discoteca: 'Si eres inteligente y sabes conseguir contactos, vas a hacer mucho dinero en Ibiza
- Jesús Soriano, Soy Camarero: «No quiero joder a ningún negocio, quiero exponer problemas de la hostelería y solucionarlos»