Piden incentivar a los propietarios a ceder sus viviendas al uso social en Ibiza

La Associació Nybia Eivissa (ANE), que nació el año pasado con el objetivo de ofrecer apoyo a las víctimas de violencia de género, defiende que las instituciones tendrían que hacer fuerza para contactar con propietarios «y explicarles que, como administraciones, tienen que trabajar para poder reinsertar a estas mujeres» y tratar, así, de que pongan a disposición sus viviendas para este uso social. «Ellas ya tienen mucha carga encima como para estar continuamente viendo si encajan en alguna oferta o que luego sean víctimas de alguna estafa, como ha ocurrido en algún caso».

"Con seguridad jurídica, acabarán aflorando"

La consellera insular de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell, señala que para lograrlo hace falta que «los propietarios tengan seguridad jurídica»: «Si el dueño depende de esos ingresos, necesita la vivienda para otra cosa o ya ha tenido problemas, pues decide esperarse» a ponerla de nuevo en alquiler. Escandell señala que, si se garantiza la seguridad jurídica, estas viviendas acabarán aflorando, y que así ha ocurrido ya en otros lugares.

Sobre la situación habitacional, concluye que «un problema tan grande no tiene una solución única»: «Harán falta muchas actuaciones, muchas cosas, más vivienda, cambios legislativos, que rememos todos».