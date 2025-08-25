Ibiza, tercer municipio de Balears con mayor deuda: 11,6 millones para pagar inversiones

El Ayuntamiento de Ibiza se sitúa como el tercero de Balears con mayor deuda (con entidades bancarias), según los datos del Ministerio de Hacienda a 31 de diciembre de 2024. Con un pasivo de casi 11,6 millones de euros, lo que equivale a 218 euros per cápita, Vila se sitúa en la tercera posición del archipiélago por detrás de Palma (157,8 millones) y Calvià (21 millones), ambos en Mallorca. Un año atrás, Vila, con un débito acumulado de poco más de cinco millones, ocupaba el cuarto lugar, por detrás de Llucmajor (5,4 millones), también en Mallorca, mientras que Palma y Calvià seguían a la cabeza, con 139,6 y 12,1 millones, respectivamente.

En un año, el Ayuntamiento de Ibiza ha doblado su deuda con los bancos. Eso se debe a la firma de un préstamo (11,9 millones) para la financiación de inversiones previstas en su presupuesto. Dicho crédito, con dos años de carencia, se suscribió en dos disposiciones: la primera en junio del año pasado por valor de 8,1 millones y la segunda, por 3,8 millones, este año para cubrir la posible falta de aportaciones de otras instituciones. Los datos de la deuda viva que recopila Hacienda se basa en la deuda de las entidades locales con los bancos y el propio Estado. En este caso, el pasivo se corresponde únicamente con el préstamo.

En la presentación del presupuesto del año pasado, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, anunció una operación bancaria por importe de 8,1 millones para afrontar las inversiones planificadas en el ejercicio de 2024. Triguero justificó que con este préstamo el equipo de gobierno pretendía «anticiparse» a lo que pudiera pasar en relación al uso del remanente de Tesorería.

Es decir, ante la incertidumbre de que el Estado pudiera bloquear el uso del dinero presupuestado y no gastado en ejercicios anteriores, el Consistorio optó por garantizarse suficientes recursos con este crédito. «Consideramos más responsable prever la posibilidad de contar con recursos externos para continuar con nuestra hoja de ruta de inversiones», justificó el alcalde de Vila.

Según los datos de Hacienda a 31 de diciembre de 2024, la deuda del Ayuntamiento de Santa Eulària se sitúa en 2,8 millones de euros. Se corresponde con un préstamo suscrito para pagar el rescate del aparcamiento subterráneo situado justo detrás de la sede del Consistorio. Sin embargo, según un portavoz municipal, este año esta deuda ya ha sido amortizada íntegramente a través del remanente de Tesorería, por lo que actualmente el contador del pasivo municipal se halla a cero.

Préstamo de Sant Antoni

Los datos de Hacienda también muestran que Sant Antoni no tiene deuda alguna, por lo que no refleja aún el préstamo bancario de 6,6 millones de euros previsto en el presupuesto de este año para la ejecución de las inversiones proyectadas, tal como hizo Vila en 2024. Sant Joan tampoco tiene deuda alguna con los bancos, al igual que Formentera, mientras que Sant Josep, según los datos del Ministerio, adeudaba a finales de 2024 un total de 53.000 euros.

Por su parte, el Consell de Ibiza mantiene una deuda de medio millón de euros, según Hacienda, pero a día de hoy parte de este crédito, suscrito por el Consorcio de Movilidad de 2006, se ha reducido a 376.000 euros. El resto se saldará el año que viene.