Laboral
El Govern busca fórmulas para mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso
La conselleria balear de Trabajo invertirá casi 580.000 euros en buscar proyectos para «reducir la carga de trabajo» en este sector
EFE
La conselleria balear de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social anunció este lunes una inversión de 578.000 euros para mejorar las condiciones laborales de las camareras y camareros de pisos del sector de la hostelería en las islas.
La iniciativa de la conselleria, gestionada a través del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), busca «promover proyectos destinados a evaluar y reducir las cargas de trabajo, así como prevenir los riesgos laborales», según explicó el Ejecutivo autónomo, del PP, a través de una nota.
El presupuesto para esta iniciativa que parte de la conselleria está previsto que se reparta en dos ejercicios consecutivos: 270.000 euros para este de 2025 y 308.000 euros en 2026.
Estas subvenciones, añaden desde Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, podrán alcanzar hasta 40.000 euros por proyecto y están dirigidas a organizaciones sindicales y empresariales con representatividad en el convenio de hostelería.
Las propuestas
Las entidades interesadas en este programa podrán presentar propuestas que incluyan asesoramiento técnico, estudios, visitas a centros de trabajo, jornadas informativas y materiales de apoyo para medir la carga laboral.
Los fondos de esta partida de casi 580.000 euros se repartirán de forma equitativa entre los sindicatos y las patronales, en función de su representatividad y deberán ser ejecutados entre el 1 de abril de 2025 y el 30 de junio de 2026.
