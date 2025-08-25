El Govern busca fórmulas para mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso

La conselleria balear de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social anunció este lunes una inversión de 578.000 euros para mejorar las condiciones laborales de las camareras y camareros de pisos del sector de la hostelería en las islas.

La iniciativa de la conselleria, gestionada a través del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), busca «promover proyectos destinados a evaluar y reducir las cargas de trabajo, así como prevenir los riesgos laborales», según explicó el Ejecutivo autónomo, del PP, a través de una nota.

El presupuesto para esta iniciativa que parte de la conselleria está previsto que se reparta en dos ejercicios consecutivos: 270.000 euros para este de 2025 y 308.000 euros en 2026.

Estas subvenciones, añaden desde Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, podrán alcanzar hasta 40.000 euros por proyecto y están dirigidas a organizaciones sindicales y empresariales con representatividad en el convenio de hostelería.

Las propuestas

Las entidades interesadas en este programa podrán presentar propuestas que incluyan asesoramiento técnico, estudios, visitas a centros de trabajo, jornadas informativas y materiales de apoyo para medir la carga laboral.

Los fondos de esta partida de casi 580.000 euros se repartirán de forma equitativa entre los sindicatos y las patronales, en función de su representatividad y deberán ser ejecutados entre el 1 de abril de 2025 y el 30 de junio de 2026.