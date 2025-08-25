Ibiza
Detenidos dos okupas por allanar una vivienda en Santa Eulària
Forzaron una ventanal para acceder al interior de la casa
La Policía de Santa Eulària detuvo este domingo a dos personas por allanamiento de morada en una vivienda de Cala Llenya, en la urbanización La Joya, que habían okupado tras forzar una ventana.
La dueña del inmueble, que reside entre Alemania e Ibiza, manifestó su temor a entrar en su propiedad ya que, al llegar en un vuelo desde Alemania junto a su pareja, encontró señales claras de que la vivienda había sido forzada.
Siguiendo el protocolo de actuación en materia de okupación, los agentes de la Policía Local de Santa Eulària verificaron la titularidad del inmueble mediante una nota simple y varias facturas a nombre de la propietaria, según informa el Ayuntamiento.
Con esta documentación, y después de que la propietaria interpusiera la pertinente denuncia formal, los agentes inspeccionaron la vivienda y localizaron en su interior a dos personas de origen magrebí que, según manifestaron, habían accedido tras forzar un ventanal lateral de la vivienda.
Paralelamente, los agentes constataron que en la vivienda había alimentos, enseres personales y fotografías familiares de los denunciantes, lo que evidenciaba que se trataba de una vivienda habitual.
Tras identificar a los okupas, se les sometió a las comprobaciones que confirmaron que ambos contaban con numerosos antecedentes policiales y detenciones previas. Finalmente, fueron detenidos y trasladados a las dependencias de la Policía Local.
