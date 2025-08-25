El Festival Territori en Ibiza propone reinterpretar el concepto de 'la victoria'

La quinta edición del Festival de performance art Territori lanza en Ibiza un concurso abierto al público para reinterpretar el concepto de 'la victoria'. Desde hoy y hasta el 15 de septiembre se podrá participar a través de la publicación en Instagram o Facebook de dos propuestas como máximo relacionadas con esta temática con el hashtag #VforTerritori y etiquetando a @territorifestival.

Este nuevo concurso está dirigido a todas aquellas personas interesadas "en la creación artística o crítica desde redes sociales", informa en una nota de prensa la organización. Además, añade que este certamen busca propuestas que sean "visuales, textuales, performativas o sonoras" y que ofrezcan "una mirada simbólica, personal o provocadora sobre este tema".

Diálogo entre arte y comunidad

Un jurado seleccionará dos propuestas ganadoras. Los creadores de cada una de ellas obtendrán un pase completo para todas las actividades del festival, que se celebra del 22 al 28 de septiembre en varios espacios culturales de la isla, y una comida compartida con el equipo y los artistas participantes.

La nota destaca que con esta iniciativa, el Festival Territori "refuerza su apuesta por el diálogo entre arte y comunidad, y por expandir el pensamiento crítico y la creación más allá de los espacios escénicos".