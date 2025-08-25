Castillo de fuegos en Sant Antoni con olor a despedida

Un equipo de técnicos se valió, al final de este domingo, a medianoche, de alrededor de 305 kilos de pólvora para hacer realidad el tradicional castillo de fuegos artificiales de las Festes de Sant Bartomeu. Un espectáculo pirotécnico que cada año reúne alrededor de la bahía a miles de residentes de todos los puntos de la isla y a turistas. La mayoría vivieron esta cita congregados en la playa de s’Arenal y en el Passeig de ses Fonts, en el núcleo urbano de Sant Antoni.

Los más previsores acudieron a la playa con pareo o toalla para disfrutar sentados en la arena de este show visual. Estaba previsto que la duración fuese, concretamente, de 850 segundos, según avanzó el Ayuntamiento de Sant Antoni. O lo que es lo mismo, algo más de 14 minutos.

Se trata de un espectáculo de luces adjudicado a la empresa F.A. del Mediterráneo, S.L.U., popularizada con el nombre de Pirotecnia del Mediterráneo. Este momento suele ser uno de los indicativos de que el final del verano ya está cada vez más cerca. Así lo viven los residentes, muchos de los cuales aprovecharon para disfrutar de toda una jornada de actividades en Sant Antoni antes de que a medianoche se iluminase el cielo con diferentes formas y colores, poniendo así punto y final al día grande de estas fiestas patronales.

Vecinos, residentes de otros puntos, parejas, grupos de amigos y familias no quisieron perderse esta cita con la pirotecnia, que finalizó con imponentes estruendos, a los que siguieron los aplausos y gritos de ese amplísimo público. No fueron pocos quienes lo disfrutaron desde balcones, azoteas o terrazas.

Aparte de los fuegos

Previamente, a eso de las ocho de la tarde, se celebró la misa en honor a Sant Bartomeu. Seguidamente hubo procesión, que culminó con una exhibición de ball pagès a cargo de Sa Colla de Portmany detrás de la iglesia.

A la misma hora tuvo lugar el IX Sunset Swing Festival - Hula Party, una fiesta de temática hawaiana en el bar Eddie’s, en s’Arenal. Hubo actuaciones tributo a Elvis Presley de Sany Valey & Friends y Crossroad, así como una muestra de ball y coches clásicos. Luego, en la playa, hubo conciertos de Irene Ponce, la cantante de Sant Antoni finalista de ‘Idol Kids’, y de la banda Lemot. La fiesta siguió tras los fuegos. Hubo sesión musical en la playa conducida por DJ Kyeran.