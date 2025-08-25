El camino hasta tener techo tras salir de la violencia machista en Ibiza

La emergencia habitacional es un factor determinante para el desarrollo normal de la vida de muchas personas y que converge con otras problemáticas. La violencia machista es una de las que más preocupa y hay mujeres para las que el factor vivienda es un obstáculo más a la hora de salir de la situación de violencia que están sufriendo, debido a la dificultad de encontrar un alquiler al margen del agresor, advierten las asociaciones feministas de Ibiza.

La consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad y la directora de la Oficina de la Dona, en el Consell. / J.A. Riera

Algunas de las víctimas, tras ser atendidas y valoradas por técnicos de la Oficina de la Dona, dependiente del Consell, se derivan a recursos habitacionales de la institución insular, conocidos como ‘pisos lilas’. Allí se alojan las mujeres que, como consecuencia de haber sufrido malos tratos, no cuentan con una vivienda en la que refugiarse ni una red de apoyo familiar o de amistades en la isla que puedan darle una salida. Una vez asentadas en estos pisos tutelados, el equipo técnico de la Oficina les acompaña en diferentes vertientes durante un periodo máximo de nueve meses (aunque este plazo es flexible, puede variar dependiendo de cada casuística).

Equipo técnico

Dicho equipo está conformado por psicólogos, asesor jurídico, educador social y trabajador social. Brindan apoyo terapéutico, psicológico, laboral y legal. «Luego, los itinerarios son muy diferentes, hay mujeres que tal vez regresan a sus lugares de origen, otras acaban volviendo a estar con su familia, algunas se incorporan al mercado laboral y las hay que se unen para buscar una vivienda juntas», explica la consellera insular de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell.

Hay dos tipos de hogares de acogida: primera acogida y media estancia y pisos puente. Este segundo caso es para aquellas que ya son independientes económicamente y están en un periodo de transición hacia una vida ya más normalizada. El Consell cuenta con 24 (repartidas en seis viviendas) y 15 plazas (repartidas en dos), respectivamente.

Mientras las víctimas están ahí, se trata de que puedan ir ahorrando al tiempo que buscan una vivienda en la que residir a medio y largo plazo. Para acceder a dichas plazas no es necesario haber denunciado previamente. «No todas las mujeres quieren denunciar. Puede ser que lleguen a través de una denuncia o un juicio, pero también mediante una valoración del personal técnico de la Oficina de la Dona, que concluye que esta persona y sus hijos, si los tiene, son víctimas de violencia y este recurso es el adecuado para ellos», añade Escandell. En este sentido, hace hincapié en que para optar a los ‘pisos lilas’ se tiene que haber perdido la vivienda o tener impedido el acceso a este derecho debido a la violencia machista, no a causa de otras condiciones estructurales, más de carácter económico. «La competencia que tenemos es de protección frente a la violencia machista, y la atención se da a mujeres víctimas y a sus hijos, que también lo son».

García en un despacho del Consell de Ibiza, punto de encuentro con Diario de Ibiza. / J.A. Riera

Por eso, tanto la consellera como la directora de la Oficina de la Dona, Lourdes García Orvay, coinciden en la importancia de las evaluaciones que realizan los técnicos al principio, para saber si dicha oficina es el recurso que le corresponde a cada persona que se acerca o bien se deriva a otros servicios de carácter también social. El diagnóstico es técnico o viene dado por una orden policial o una resolución judicial. Son varias las vías posibles de llegada a la Oficina de la Dona.

Hace poco, desde Cáritas explicaban que les han llegado casos, en el pasado, de mujeres que salen de los ‘pisos lilas’ y no han encontrado vivienda. «Son mujeres a las que se les agota el tiempo en esos pisos y no han encontrado nada, y el Consell las deriva aquí», señaló Cáritas, que pudo ofrecer alojamiento temporal, de urgencia, a esas mujeres. Pero también hay casos en los que se producen derivaciones desde la Dona porque, en una primera o segunda evaluación, se detecta que la problemática de la persona es meramente habitacional y, por lo tanto, «se habla con todos los recursos posibles» para derivarla a otro servicio que no sea específico para víctimas de violencia de género, como lo son los denominados ‘pisos lilas’.

Recurso no solo habitacional

En cualquier caso, Escandell y García subrayan que, aunque a menudo éstos pueden concebirse como pisos sociales debido a la evidente problemática habitacional, la función principal de dichos pisos no es el techo y la manutención (aunque también se proporcionen), sino acompañar terapéuticamente a las víctimas y, sobre todo, garantizar su seguridad. La competencia de la Oficina de la Dona no es habitacional, pero hace unos dos años el Consell amplió de seis a nueve meses el plazo habitual de estancia en los ‘pisos lilas’ debido, precisamente, a la problemática habitacional de Ibiza. Además, hay casos de mujeres embarazadas y otras casuísticas que se pueden revisar y «alargar más» el plazo. «Después, algunas pasan a la parte del piso puente, que es el siguiente paso», reiteran.

Escandell durante la conversación con este diario. / J.A. Riera

«Un recurso que es solo habitacional va directamente vinculado a la falta de vivienda y eso no es competencia directa del Consell, aunque no por ello nos desentendemos. Y sí hemos detectado que nos falta ese paso intermedio sobre todo para las mujeres que salen de la violencia, para poder acabar de hacer un tránsito a una vida normalizada», en palabras de la consellera, que afirma que se están valorando acciones conjuntas con el tercer sector, algún proyecto piloto con alguna entidad, empresa o fundación: «Creemos mucho en la colaboración público-privada. El tercer sector llega donde a veces no llegan las administraciones y suele ser más terrenal, y luego la parte más específica, más técnica, la tiene la Administración. Estamos hablando con entidades y si alguien pudiese ofrecer una vivienda tutelada precisamente para estas mujeres en periodo de transición, miraremos si se puede sacar una línea de subvenciones. Pero hay que ver la viabilidad, porque tenemos que ser efectivos y saber que los proyectos que se financien van a salir adelante». Por el momento es algo que se está estudiando.

Por otro lado, Escandell y García señalan que, a día de hoy, no hay lista de espera para entrar en los ‘pisos lilas’ y no todas las plazas están ocupadas. «No se deja a nadie sin atender». La estancia media en 2024 fue de 53 días. Al salir, continúa estando disponible el «asesoramiento y orientación» del equipo técnico de la Dona si así lo desea la mujer, señala la directora del organismo. «Que tengas el alta de la llar d’acollida porque has encontrado una vivienda no quiere decir que no puedas continuar teniendo asesoramiento del psicólogo o del educador social, por ejemplo».

Por otro lado, la consellera recalca que han aumentado considerablemente la cantidad de personal en los últimos años: «Nosotros podemos hacer recursos, como Consell, directamente vinculados a la violencia machista, y hemos hecho una apuesta importante». Ahora hay diez técnicos (en 2019 eran dos) y siete auxiliares de pisos (eran seis).

El después

Las situaciones de sus usuarias son muy heterogéneas: una parte están en situación administrativa irregular, o no tienen empleo, los ingresos de cada una son diferentes, y no todas tienen hijos, entre otros factores a tener en cuenta. A su llegada se pone en marcha una intervención con la mirada puesta en «qué hacer» después del paso por los pisos de la Dona.

«Ayudamos a mirar las posibilidades de ahorro y las opciones que tiene la persona y, a la hora de buscar empleo, estudiamos si la mujer considera que aquí en Ibiza ya no tiene más posibilidades. En ese caso también daremos apoyo: pagamos billetes, nos coordinamos con entidades de fuera de la isla, con la familia que está en el extranjero… Se ha hecho de todo, pero no es un servicio finalista en el que quedarse» durante años, explica García, sino proporcionar herramientas a las víctimas para que puedan llegar a ser autónomas, independientes y rehacer su proyecto de vida.

Además, tanto la directora de la Oficina de la Dona como la consellera comentan que hay casos en los que quien se marcha de la isla lo hace por voluntad propia (no siempre por el factor vivienda, aunque esto también se da). Ya sea para distanciarse emocionalmente del lugar, o porque «había caído en Ibiza» y no ve las mismas oportunidades aquí que en su lugar de origen u otro enclave, entre otras casuísticas. En otro extremo están las víctimas de trata. «En esos casos lo primero que se busca es salir del círculo de influencia y es necesario irse. Si no, las redes de trata las vuelven a localizar», alerta Escandell antes de agradecer el trabajo del personal de la Oficina de la Dona y del tercer sector.