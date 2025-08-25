Migración
Llegan a Ibiza los siete voluntarios desplegados contra los incendios en la Península
Son cuatro bomberos, dos miembros de Protección Civil y un técnico de emergencias
Redacción
Los siete voluntarios de Ibiza que la semana pasada se trasladaron a la Península para colaborar en las tareas de extinción de los incendios que asolaban al país ya han retornado a casa.
En plena madrugada del domingo al lunes, finalizó el retorno de los cuatro bomberos, los dos miembros de Protección Civil de Sant Antoni y el técnico de emergencias que ya están de vuelta tras unas intensas jornadas de trabajo luchando contra el fuego.
En total, el equipo de ayuda de las islas ha estado formado por 46 efectivos y 21 vehículos (tres de ellos de Ibiza), con representación de la dirección general de Emergencias e Interior y Bomberos de Mallorca, Ibiza, Menorca y Palma.
Además, el dispositivo también contó con Agentes de Medio Ambiente, técnicos del Ibanat, Unidad Operativa de Emergencias, técnicos de telecomunicaciones de la empresa Sampol, equipos del 061 y voluntarios de Protección Civil de Sant Antoni de Portmany, Llucmajor, Montuïri, Vilafranca, Porreres y Lloseta.
