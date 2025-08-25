Baleària cierra un acuerdo para adquirir Armas Trasmediterránea

La naviera Baleària ha cerrado un acuerdo con la propiedad de la naviera Armas Trasmediterránea para adquirir la actividad de esta compañía en los tráficos de Canarias y el mar de Alborán. Baleària también se hará con una parte de la actividad de las líneas en el Estrecho de Gibraltar, ya que esta última ha sido adquirida mayoritariamente por el grupo naviero danés DFDS.

La operación, que está pendiente en su ejecución de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), comprendería en su conjunto la gestión de 15 buques de Armas Trasmediterránea y la explotación de líneas marítimas, así como la integración de los 1.500 empleados de tierra y flota de la empresa.

Según ha explicado el presidente de Baleària, Adolfo Utor, estos acuerdos de carácter estratégico permitirían a Baleària alcanzar el tamaño y la capacidad necesarias para competir en un mercado marcado por la «presencia de grandes grupos transnacionales de gran tamaño y fortaleza financiera», lo que le garantizará la estabilidad de los servicios marítimos y los puestos de trabajo. «Si esta operación se ejecuta, contribuirá a que una naviera local siga compitiendo con los grandes grupos navieros recién llegados que ya operan en nuestras aguas», ha asegurado Utor.

Fundada en 1916

Si se confirma la aprobación por parte de la CNMC y se culmina la adquisición, para Utor esto supondrá que «Baleària recoge el testigo de la histórica Trasmediterránea y de la naviera Armas, tan enraizada y estimada en Canarias», lo que le permitiría «consolidar la presencia de una naviera local competitiva».

Este capítulo podría ser el último de una serie de bandazos y cambios en la propiedad de Trasmediterránea. Esta histórica compañía naviera fue fundada por el magnate mallorquín Juan March en 1916. Décadas después, la empresa fue adquirida en el año 1978 por el Instituto Nacional de Industria con el 93,15% de su capital social.

La naviera regresó a la gestión privada en el año 2002, cuando fue adjudicada a la empresa Acciona, que realizó una oferta de 259 millones de euros por su propiedad. Sin embargo, Acciona no obtuvo los réditos esperados y decidió desprenderse de ella. En el año 2018, Trasmediterránea fue adquirida por la empresa canaria Grupo Armas, que se convirtió en la accionista mayoritaria. Posteriormente, vendió sus rutas entre la península y Baleares y se centró en las rutas en las islas Canarias, el mar de Alborán y estrecho de Gibraltar. Paradójicamente, la empresa que tenía el nombre del mar Mediterráneo, ahora centraba su actividad en la zona atlántica.

Si esta adquisición se confirma, será el retorno de la compañía a Baleares y, además, supondría una expansión de Baleària al mercado canario, donde Armas Trasmediterránea gestiona quince líneas.

Un gran crecimiento

Sería también un gran salto para Baleària, una naviera que une a diario la península con Balears, Canarias, Ceuta y Melilla y conecta las cuatro islas del archipiélago balear. En el ámbito internacional, opera en Marruecos, Argelia, los Estados Unidos y las Bahamas. En 2024, la compañía transportó 5,6 millones de pasajeros y 7,6 millones de metros lineales de carga en todas sus rutas. La naviera cuenta con más de 40 buques y 2.600 trabajadores entre flota y tierra.

Estos son aspectos que ha subrayado el presidente de Baleària, Adolfo Utor, quien ha asegurado que la aprobación de estas operaciones «garantizaría la estabilidad y la cohesión territorial en un sector estratégico, ya que una naviera española sería capaz de gestionar el conjunto de las líneas de interés público». «La vertebración del territorio nacional no se entiende sin unas conexiones marítimas estables, de calidad, modernas y regulares», ha añadido.

«Estamos preparados y convencidos de que seremos capaces de convertir este reto en una realidad», ha resumido el presidente de la naviera.