La Audiencia rechaza anular el deslinde de Costas en un tramo edificado de es Caló

La Audiencia Nacional ha desestimado la revisión del deslinde del dominio público marítimo-terrestre de Formentera en un tramo de la costa de es Caló al considerar que las dos parcelas afectadas, con varias edificaciones que se utilizan como segunda residencia, se encuentran íntegramente situadas en un sistema dunar. El recurrente no impugnó el deslinde aprobado en 1997 porque, según justificó ante el tribunal, entonces «vivía en otro país».

Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional, en octubre de 2001, sí anuló el deslinde situado frente a la parcela colindante del recurrente. En su demanda, el demandante hace referencia continuamente a la sentencia de 2001 que anuló el deslinde del vecino, pero la Audiencia le recuerda que «se olvida» de que el tribunal nacional obligó a delimitar uno nuevo cuyo resultado fue confirmado en septiembre de 2021 por otro fallo judicial.

Dicho esto, la Audiencia puntualiza que la revisión de un deslinde de la zona pública supone modificar o corregir la línea trazada atendiendo a «razones técnicas, jurídicas o de hecho que así lo justifiquen». «Pero no sirve para modificar el deslinde original solo por la razón de que dicho deslinde nos perjudica y no fue impugnado en el momento oportuno. Y esto es lo que parece que resulta en este proceso», destaca la sentencia, que agrega que la cuestión «esencial» de este litigio estriba en «determinar si las dunas o el sistema dunar que motivó el deslinde en 1997 resultan necesarias para la estabilización de la playa y defensa de la costa».

La legislación distingue entre dunas estabilizadas (móviles y semimóviles) y en desplazamiento. Y considera que sólo las primeras con una cobertura vegetal superior al 75% deben quedar fuera del dominio público marítimo terrestre.

La diferencia entre las parcelas objeto del litigio con la colindante, la del vecino a la que la Audiencia Nacional obligó a aprobar un nuevo deslinde, estriba en que las primeras se hallan más cerca de la playa y en estas se aprecian «pasillos de deflación directos que conectan las dunas, con un movimiento de arenas en uno y otro sentido, por lo que no hay un sistema dunar estabilizado».

La Audiencia Nacional se basa en el estudio técnico que hizo la empresa pública Tragsatec para justificar el deslinde de 1997, en el que se define esta finca como una zona rocosa asociada a un sistema dunar compuesto por dunas móviles, semimóviles y dunas colonizadas por vegetación arbustivo-leñosa (sabinas). Además, hay un muro que delimita la propiedad y que interrumpe el tránsito sedimentario que se produce entre la playa y las dunas. Destaca también el informe que la ausencia de una playa de arena «no es obstáculo para que el viento transporte el sedimento y lo acumule en zonas más protegidas originando dunas».

El muro rompe el equilibrio

Así, concluye que esta zona debe incorporarse en la zona de dominio público al ser «un área de depósitos arenosos y formaciones eólicas activas, con dunas móviles, semimóviles y estabilizadas por la vegetación». También destaca el efecto «barrera» del muro de protección construido en la parte delantera de la finca que sirve para delimitarla y protegerla del oleaje y del tránsito de sedimentos». De hecho, apunta la sentencia, de no existir el muro las olas se introducirían en la parcela. La Audiencia considera que esta pared «altera la dinámica litoral ya que se comporta como un obstáculo para la evolución del sistema dunar».

Para defender la revisión del deslinde, la propiedad de las parcelas aportó un informe técnico que, según señala el fallo judicial, es «muy general», no se refiere a la acumulación de arena en el muro delimitador de la parcela y sostiene que la zona sur está estabilizada desde hace muchos años. Además, se presentó otro informe geológico de la Universidad de Dresde que defiende que las dunas de la parcela son relictas (formadas en otro tiempo geológico y que han quedado aisladas tierra adentro sin vinculación alguna con la playa) cubiertas con una densa vegetación y que los cordones dunares más jóvenes se encuentran lejos de la parcela.

Sin embargo, la sentencia sostiene que estos dos informes técnicos presentados por la defensa del demandante deben «considerarse subjetivos e interesados» y «no aportan la objetividad y la imparcialidad que requiere el tribunal». En cambio, la prueba pericial de Tragsatec aporta «concreción y claridad con una lógica que permite dar crédito a su contenido».