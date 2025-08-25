Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€

El álbum

Un androide se suma a ‘La Movida’

Un androide se suma a ‘La Movida’ | MARCELO SASTRE

Un androide se suma a ‘La Movida’ | MARCELO SASTRE

Redacción Ibiza

Prácticamente nadie quiso perderse el XX aniversario de ‘La Movida’. Y no sólo los humanos. Entre el público que bailó al ritmo que marcaban los dj Vázquez y Petit se sumaron algunos personajes muy de la estética de los años 80 y 90: profesores de aeróbic y algún androide.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents