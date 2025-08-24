ESPECIAL FIESTAS DE SANT BARTOMEU 2025
Viento y agua protagonizan la obra de Karen Hain
‘Elementary Games’ se inaugura el 5 de septiembre a las 19.30 horas en el Far de ses Coves Blanques
‘Elementary Games’ es el título de la exposición que la artista Karen Hain inaugura el 5 de septiembre a las 19.30 horas dentro del programa de fiestas de Sant Bartomeu.
La muestra, formada por obras de gran formato, ofrece una paleta de colores que va desde el blanco luminoso hasta el antracita profundo, que evoca los tonos naturales de la arena.
«En esta serie de obras trabajo con fuerzas elementales como el viento, el agua y las vibraciones, que se convierten en co-creadores activos de mis cuadros», explica la artista alemana afincada en la isla desde hace casi 30 años. En sus obras, utiliza arenas de diferentes texturas y colores, junto con pigmentos y minerales naturales.
La exposición se podrá visitar hasta el 27 de septiembre de martes a sábado de 18 a 21 horas y el sábado también de 10 a 14 horas, en el Far de ses Coves Blanques.
