150.000 euros en cámaras: Unidas Podemos acusa a Santa Eulària de «tirar balones fuera» en la gestión de las basuras

Unidas Podemos de Santa Eulària acusa al Ayuntamiento de «tirar balones fuera» sobre la problemática de los residuos al señalar el incivismo de una parte de la población. «El equipo de gobierno nos dice ahora que necesita vigilancia por incivismo. La culpa es tuya por conflictivo y toca pagar 150.000 euros en cámaras», han criticado desde la formación en una nota.

Y es que recientemente el Consistorio informó de la instalación de 15 cámaras de videovigilancia del tráfico en diferentes puntos en los que depositar residuos para controlar la movilidad de los vehículos en estos entornos y frenar los comportamientos incívicos. Las cámaras tendrán un coste cercano a los 150.000 euros.

Fracción orgánica

«Desde Unidas Podemos hemos conseguido aprobar en el Ayuntamiento y el Consell una compensación al municipio por albergar todos los residuos de las Pitiusas, y toca ya concretar números. Ahora bien, dejen de señalar fuera por «incivismo» a los vecinos, y tirar balones fuera, poniendo a Pedro Sánchez como el responsable de su propio desgobierno, y de las subidas de todas las tasas municipales que han aplicado desde el Ayuntamiento. Más de un 60% de subida en las tasas municipales de basuras desde 2023. Y la fracción orgánica no está aún en funcionamiento para particulares», critica la formación morada.