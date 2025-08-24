Un taxista de Ibiza da positivo por alcohol en un control de la Policía Local

Agentes de la Policía Local de Ibiza identificaron la noche de este viernes al conductor de un taxi que, tras ser sometido a la prueba de alcoholemia, arrojó un resultado positivo constitutivo de infracción penal.

El implicado se encuentra actualmente investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y ha sido citado para comparecer ante el juez.

Desde la jefatura de Policía Local se ha recordado que la conducción bajo los efectos del alcohol supone un grave peligro para la integridad de las personas, especialmente en el caso de quienes prestan servicios de transporte público.

Asimismo, se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que, en caso de observar conductas peligrosas en la vía, lo comuniquen de inmediato a través de los teléfonos 092 o 112.