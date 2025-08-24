Tambores y pistolas de agua para combatir el calor en las fiestas de Platja d’en Bossa

Bajo el sol abrasador de este domingo, el barrio de Platja d’en Bossa amanece en su último día de fiestas patronales con tambores, ritmos brasileños y una fiesta del agua para los más pequeños. Las actividades comenzaron el viernes 22 de agosto y desde la directiva de la asociación de vecinos comentan que este año ha habido una participación y unas actuaciones "excepcionales".

Ana Condé, presidenta de la Asociación de Vecinos Platja d’en Bossa, resalta la participación en esta edición: "Este año ha sido apoteósico en todos los sentidos. Han participado músicos, socios y vecinos de otros barrios que venían por primera vez. Y todos ellos han dado el cien por cien".

La programación del domingo comienza a las once de la mañana con la 'Despertà', a cargo del grupo Batuca Brasil Ibiza. Cuatro integrantes recorren el barrio tocando ritmos caribeños que mezclan la samba con el reggae. "Son instrumentos de Brasil, concretamente de Salvador de Bahía. Traemos la tradición del samba-reggae aquí, contagiando las calles de Platja d’en Bossa con este ritmo", comenta Mestre Vado, integrante del grupo.

La fiesta del agua

La mañana continúa con uno de los momentos más esperados por los más pequeños: la "fiesta refrescante" de agua. Carlos Escandell, responsable de la empresa que organiza la actividad, explica la ausencia de espuma en consonancia con la actual situación de sequía en Ibiza: "En el municipio ya no se pueden hacer fiestas de espuma ni de agua, pero sí pueden refrescarse con un cubo o mangueras. Haremos juegos con pistolas de agua, vasos o esponjas que llevarán en la cabeza para evitar un gasto excesivo de agua y ahorrar lo máximo posible". En la actividad hay cuatro monitores que se organizan según el puesto en el que estén. "Cada monitor tiene un puesto, pero se irán rotando. En cada estación hay un juego concreto: unos de puntería, otros de circuitos o carreras", añade.

La respuesta de las familias es bastante positiva. Anabela, vecina del barrio, lo resume con alegría: "Estamos encantados de que puedan pasar una mañana entretenida y en compañía de sus amigos aquí". Otra madre presente, Patricia, reconoce que "tienen muchas cosas bonitas para pasar la mañana y se agradece este tipo de planes para las familias, que a veces hacen falta".

Paella popular

Alrededor de las dos de la tarde, el ambiente se empieza a llenar de comensales que esperan ansiosos su plato de paella popular. "Tenemos una paella para 250 personas y la hacemos aquí mismo. Por 15 euros por persona, se incluye el plato de paella, una ensalada, vino, agua y fruta de temporada: sandía y melón", comenta Rafael Albert Delgado, encargado de llevar las barras de Platja d’en Bossa este año.

Ante la buena acogida de las fiestas, Ana Condé agradece "a todas las personas que año tras año han colaborado con nosotros, a todos los socios y al Ayuntamiento de Ibiza, que nos apoya y nos da ese respaldo que nos permite hacer todo esto posible", concluye sonriente la presidenta de la asociación de vecinos.