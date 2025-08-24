Denuncian que los socorristas de Ibiza trabajan "entre ratas y torres podridas"

"Mientras el municipio presume de turismo de élite, yates millonarios y fiestas de lujo, sus socorristas sobreviven en condiciones indignas que rozan lo tercermundista". Así comienza un comunicado de la Unió Socorristes d'Eivissa de CGT que denuncia la situación precaria de la plantilla del municipio de Ibiza.

El presidente de la sección sindical de socorristas de Ibiza desde 2019, Federico Oberti, reclama el recambio de torres de vigilancia al Ayuntamiento de Ibiza desde 2019. "Seis años de promesas vacías, seis años de 'el próximo año lo haremos'... y hoy, a finales de agosto de 2025, las torres siguen siendo las mismas: estructuras precarias con más de una década de antigüedad, rampas carcomidas y peligrosas, madera podrida, torres que se mueven y que no ofrecen ni sombra ni protección frente al sol abrasador o las tormentas repentinas", denuncia Oberti.

"Los socorristas, en vez de tener instalaciones seguras, deben improvisar chiringuitos de sombrillas para no insolarse", lamentan desde el sindicato.

Asimismo, critican que el módulo de enfermería "se parece más a un zoológico que a un puesto sanitario: ratas corretean entre botiquines, camillas y mochilas de asistencia y cucarachas se pasean incluso por encima del uniforme de los trabajadores mientras comen".

"Comen entre bichos"

Por otra parte, ha afirmado que mientras los socorristas "comen entre bichos y guardan oxígenos junto a nidos de ratas, el Ayuntamiento estrena módulos nuevos para la policía, fuera de la línea de playa, que apenas se usan".

El sindicato asegura que Ibiza es el único municipio que mantiene el salario más bajo de toda la isla, incumpliendo así el convenio autonómico. Santa Eulària, Sant Joan, Sant Antoni y Sant Josep han ofrecido mejoras salariales a sus plantillas. "Solo Ibiza, la capital del lujo y la ostentación, sigue pagando una miseria a quienes salvan vidas cada día en sus playas", critican.

El sindicato asegura que "nadie quiere repetir temporada en Ibiza" y que "la rotación es altísima, el equipo cambia año tras año porque nadie soporta condiciones tan nefastas".

"Un municipio que da nombre a la isla más famosa y visitada del mundo es incapaz de garantizar seguridad, dignidad y condiciones mínimas a los socorristas. Bajo la alfombra del marketing turístico, Ibiza esconde ratas, cucarachas, torres podridas y salarios de miseria", concluye la nota.