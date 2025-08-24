El reto de aprender a escribir de derecha a izquierda con un nuevo alfabeto

Aunque los fenicios escribieron miles de textos sobre papiros, no han llegado hasta hoy, solo tenemos algunos ejemplos de escritura fenicia en el Museo de Sa Caleta como una placa de marfil del siglo VI a.c. Con esta introducción, Maria Vila, experta en caligrafía, comenzó el taller sobre escritura fenicia organizado con motivo de las Fiestas de Sant Bartomeu en la Biblioteca Municipal de Sant Antoni.

Catorce niños participaron en esta actividad en la que el reto fue escribir de derecha a izquierda con un alfabeto nuevo de 22 caracteres. Algo que también era nuevo para Maria Vila. «El alfabeto fenicio supuso un gran avance porque fue el primero fonético, no silábico ni basado en pictogramas o dibujos de ideas como los jeroglíficos. Surgió de la necesidad de agilizar y extender la escritura», explica la calígrafa.

Libreta de Maria Vila donde ha escrito las palabras Diario de Ibiza escrito con alfabeto fenicio. | | TONI ESCOBAR

Tratándose de un taller en Ibiza, la primera palabra que los niños escribieron con caracteres fenicios fue Ibosim (‘misobI’, de derecha a izquierda). Cuando ya habían practicado un poco con los lápices y los nuevos caracteres llegó el momento de pasar a las acuarelas para que cada uno pintase su nombre con el nuevo abecedario.

Maria Vila imparte constantemente talleres de caligrafía donde intenta transmitir su pasión a niños y adultos. «Me parece muy bonito e interesante que los niños que han asistido al taller cojan cariño a la caligrafía, algo que también es muy positivo para que se animen a escribir bien en el colegio», apunta.