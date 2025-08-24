El público puede premiar uno de los cortos finalistas

Quienes asistan a la XXVI Muestra de Cortometrajes Ixtar Curts podrán elegir entre los ocho finalistas con el premio del Público. La gala de proyección y la entrega de premios, que estará presentada por Iván Ros y conducida por Pablo Pavón, se celebrará el sábado 6 de septiembre, a las 20.30 horas, en la plaza situada detrás de la Iglesia de Sant Antoni.

La Muestra estrena este año organizadores con el promotor cultural Ramon Mayol como director de la muestra, la actriz Nuria Santos y el actor Iván Ros.

En esta edición, la número 26 que acredita el certamen como el más longevo de Balears, ha recibido 214 cortometrajes, de los que el jurado ha seleccionado 42 trabajos para la semifinal y ocho finalistas.

El guionista y director portmanyí David Marqués y la productora Anna Saura recibirán los títulos de Padrino de Honor y Madrina de Honor de la muestra. También apoyan esta iniciativa con su presencia la actriz Maria Bestar y el director José Luis Acosta.

Los organizadores con el cartel de la Muestra, obra del artista Gabriel Torres Chalk. |

Esta nueva edición cuenta con actividades paralelas gracias a la colaboración con la Asociación PlayCine, como la charla ‘Hablemos del oficio de hacer Cine’, que tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a las 20.30 horas detrás de la iglesia. El coloquio, con entrada libre, contará con la presencia de Anna Saura, Maria Bestard, José Luis Acosta y Ramon Mayol.

Otra de las novedades será la proyección del cortometraje Rapa Nui (Isla de Pascua), dirigido por Waitiare Kaltenegger Icka.

La XXVI Muestra Ixtar Cortos Fiestas está patrocinada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni.