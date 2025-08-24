La playa de s’Arenal se convierte en un campo de batalla

La playa de s’Arenal vuelve a convertirse un año más en un campo de batalla muy especial. Cartagineses y romanos se verán las caras el próximo sábado 6 de septiembre en una de las citas más divertidas y multitudinarias de las fiestas de Sant Bartomeu, en la que la historia se mezcla con el humor, la tradición y las ganas de pasarlo bien.

La única arma de ambos ejércitos son los tomates. | | J.A. RIERA

El programa arranca a las 17 horas con los más pequeños como protagonistas. Habrá batalla de agua y fiesta de la espuma, acompañadas por la animación de Showsibiza.com, que pondrá música y juegos para mantener a los niños en acción. A las 19 horas llegará la merienda para las tropas infantiles.

La acción se trasladará a la arena a las 19.30 horas con la concentración de los ejércitos. La organización recuerda que acudir vestido para la ocasión es fundamental: túnica blanca para los romanos y de color para los cartagineses. Minutos más tarde, a las 19.45, se intentará firmar un tratado de paz que, como cada año, acabará en fracaso.

Será entonces cuando comience la gran batalla de tomates, programada para las 20 horas. Una auténtica lluvia roja que convertirá la playa en un escenario tan caótico como divertido y en el que los bandos se enfrentan entre risas y sin más armas que los tomates.

Después del combate, la fiesta continuará en clave de hermandad con una torrada a precio popular a las 21 horas. La música tomará el relevo a las 21.30 con el concierto de Esta me la sé, que repasará grandes éxitos del pop-rock de los 2000. El cierre lo pondrán los dj Vicente García y DJ Yor-D, dispuestos a mantener viva la fiesta hasta bien entrada la madrugada.