Piragüismo y diversión se citan en Sant Antoni

El Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) acoge el próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 10 horas, la XXIV edición del Día de la Piragua. Una cita popular que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más divertidos del verano en el municipio y que cada año reúne a un gran número de participantes.

La prueba, de carácter no competitivo, propone un recorrido accesible y pensado para todos los niveles, con salida desde las instalaciones del club hasta el Racó des salt d’en Portes y regreso al punto de partida. Se trata de una travesía sencilla que permite disfrutar del mar y del entorno natural de la bahía de Sant Antoni, al mismo tiempo que fomenta la convivencia y el compañerismo entre los participantes. El evento está abierto a personas de todas las edades, con el objetivo de que cualquiera pueda acercarse a la piragua sin necesidad de experiencia previa.

Los participantes salen desde el Nàutic de Sant Antoni. | | MARCELO SASTRE

Como principal novedad de esta edición, la organización ha introducido la posibilidad de participar disfrazado. Quienes lo deseen podrán remar caracterizados y optar al premio al mejor disfraz. La idea es reforzar el carácter festivo del encuentro y animar a que la prueba sea también un espectáculo para el público que acude a presenciarla desde el paseo marítimo.

Después de más de dos décadas, el propósito de este evento es el mismo: acercar el mar y los deportes náuticos a la población local y a los visitantes, mostrando que son accesibles y una fuente de diversión y bienestar.

El Día de la Piragua se ha convertido, con el paso de los años, en una tradición veraniega en Sant Antoni que combina deporte, mar y diversión.