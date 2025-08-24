Pádel, judo, ciclismo y mucho más

Las fiestas de Sant Bartomeu continúan con una variada programación deportiva que se desarrollará entre finales de agosto y principios de septiembre, con propuestas dirigidas tanto a los aficionados como al público familiar.

Algunas de las gimnastas del Club Gimnasia Rítmica Portmany. | | CGRP

El primero de los eventos llegará este jueves 28 de agosto con el V Torneo de Pádel Festes de Sant Bartomeu, organizado por Cebo Pádel Cup. El campeonato, que se prolongará hasta el domingo 31, reunirá a numerosos jugadores en las pistas del municipio. Las inscripciones deben formalizarse a través de la aplicación Sportelia.

El Club Ciclista Sant Antoni es el organizador de la carrera de BTT. | | CCSA

Ese mismo día, a las 20 horas, el Club Gimnasia Rítmica Portmany celebrará su tradicional gala en el auditorio de Sa Punta des Molí. Una cita que permitirá al público disfrutar de las coreografías preparadas por las gimnastas, en una exhibición que combina técnica, disciplina y espectáculo.

Salida de la prueba Bicikids en una edición anterior. | | CCSA

El programa deportivo continuará el sábado 6 de septiembre con una doble propuesta. Por la mañana, a partir de las 9 horas, la sala de artes marciales de Can Coix acogerá los trofeos de judo de las fiestas de Sant Bartomeu, bajo la organización del club SAMYD. La competición reunirá a judocas de distintas categorías en una jornada que pondrá de relieve el trabajo realizado durante la temporada.

Parte del recorrido de la prueba Bicikids. | | CCSA

Ya por la tarde, a las 17 horas, será el turno de la carrera BTT Festes de Sant Bartomeu, impulsada por el Club Ciclista Sant Antoni. Los participantes deberán inscribirse previamente a través de la web de Ciclisme Pitiús. El punto de encuentro será el área recreativa de Sa Talaia, desde donde arrancará un recorrido diseñado para poner a prueba la resistencia de los corredores en un entorno privilegiado.

Finalmente, el domingo 7 de septiembre, a partir de las 10 horas y también en Sa Talaia, se celebrará el Bicikids, una propuesta pensada para los más pequeños. Con inscripción abierta en la misma página web, la prueba busca fomentar el deporte en familia y la afición al ciclismo desde edades tempranas.

Con este calendario, las fiestas de Sant Bartomeu consolidan un año más su carácter deportivo, con una amplia oferta de actividades para todas las edades y disciplinas.