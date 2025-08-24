Fallece Juan José Marí Benítez, uno de los fundadores del Club Atletisme Pitiús

Juan José Marí Benítez, uno de los fundadores del Club Atletisme Pitiús (CAP) ha fallecido. Benítez murió el pasado viernes a los 69 años. El funeral está previsto este martes a las siete de la tarde en la iglesia de Sant Carles. Antes, a partir de las tres de la tarde, habrá velatorio en Pompas Fúnebres.

Benítez fue uno de los impulsores del popular club de atletismo de Ibiza, que aún se mantiene, hace cerca de 50 años, en 1975. Era, según definía Diario de Ibiza, la "primera institución dedicada al atletismo en Ibiza". El grupo de amigos que creó el club, además de por Benítez, lo formaban Toni Roig, Armando Gotarredona, Germán Olariaga y Joan Ferrer. En estos momentos, Roig es el único que permanece ligado al club. Benítez, ocupó cargo de secretario

Juan José Marí Benítez, en el centro en la fila de arriba, con el Club Atletisme Pitiús. / EEIF

Una de las funciones de Benítez en el club era llevar a los atletas a las competiciones, cuando no podían hacerlo sus padres. En no pocas ocasiones el propio Roig ha repetido una anécdota con la que siempre se les saltaban las lágrimas: el 127 y el Ford Fiesta que quemó llevando a los atletas a la pista de Can Misses. Una anécdota que, precisamente, explicó en la celebración del 40 aniversario, en la que Roig y Benítez compartieron escenario y carcajadas al recordar aquellos tiempos.