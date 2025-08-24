Maria Ángeles Ferrer Forés, musicóloga y pedagoga de la música: «Muchas payesas descubrían lo que era un piano en los conciertos»

El Centro Cultural de Sant Carles cuenta con 200 asientos que se llenan desde hace 38 años en cada edición del Festival Internacional de Música de Ibiza y de su Concurso Internacional de Piano. Ambos llevan 26 ediciones porque desde el año 1987 hasta el 2000 se celebraron anualmente. Desde entonces, dada la repercusión que alcanzaron en todo el mundo, pasaron a celebrarse cada dos años.

Ferrer, frente al piano de cola Kawai que desde 1993 se toca en Sant Carles. | TONI ESCOBAR

Por ambos (festival y concurso) han pasado cientos de profesionales, para los que el alma artística y caritativa del pueblo y la familia Ferrer Forés fueron el impulso que permitió que se hablase de música clásica y Ibiza al mismo tiempo. Vienen artistas de Taiwán, Estados Unidos, Rusia, Moldavia, China o Corea del Sur, como demuestra hasta día de hoy su programa. Todos ellos tocan un piano de cola Kawai desde 1993. Su adquisición vino motivada por un ruego de la naviera Flebasa (ahora Baleària): tras cuatro años transportando gratuitamente un instrumento cedido por una casa de pianos valenciana, la compañía advirtió que, en verano, debido al aumento de pasajeros y mercancías, no podía mantener la colaboración a coste cero y propuso trasladar el festival al invierno, algo que, como recuerdan los Ferrer: «Obviamente, no pudo ser».

¿Por qué tenía que organizarse en verano?

Sobre todo, porque eran nuestras vacaciones. Pero también para que la conectividad aérea de la isla permitiera que viniese gente de fuera. Ahora ha habido un cambio radical, pero en la década de los 90, e incluso los 2000, los horarios eran muy reducidos a partir del 15 de septiembre. Además, existía la idea de que todo el mundo tiene más disponibilidad en verano por ser las vacaciones generales, por lo que también habría más público potencial.

¿Cómo se han adaptado a los cambios para mantenerse 38 años?

Todo se ha hecho de una manera muy natural. Mi padre y su equipo de vecinos formaron la asociación [Centro Cultural de Sant Carles] con la idea de hacer algo para los jóvenes y la gente del pueblo porque no había nada. En 1978 se aprobó la Constitución Española y en 1981 fueron las primeras grandes elecciones generales. Nosotros ya estábamos estudiando aquí y hacíamos un plan de «playa y piano». Cuando empezaron con la asociación nadie pensó: «Vamos a hacer un concurso internacional que se conozca en Corea», pero creció de forma continua y sostenible. Las aportaciones siempre han ido a más y hay una logística de recursos humanos que nos hace muy únicos.

Aquí, en un pueblo rural...

De una isla... No lo hacemos en la capital, ni en una academia, con un conservatorio, dentro de un gran teatro... Aquí los recursos son familias, muchas casas payesas, empresarios del pueblo y de la isla que han apoyado esto desde el principio y a los que se han ido sumando más. De este modo, primero hay un ciclo de conciertos y luego un certamen que muestran y dan a conocer el nivel real del piano en el mundo.

Es decir, ¿el concurso impulsa el festival?

Así es. En estos 38 años se puede decir que hay un servicio público, que es el ciclo de conciertos que ofrece cosas muy diversas. Las actuaciones están centradas en piano, pero hacemos música de cámara, canto... Y esto ha ido creciendo hasta llegar al nivel de que, hoy, muchos artistas hacen aquí estrenos mundiales.

Y, ¿en el caso de los concursantes?

En estos 38 años el concurso ha mostrado la evolución mundial de las escuelas pianísticas y ha sido un reflejo de las sociedades de cada tiempo. En los 80 y los 90 venían aquí pianistas de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, que han sido de las más potentes del mundo, y arrasaban en los premios. En la década del 2000 al 2010, se pasó al dominio asiático. Son personas que tienen una disciplina de trabajo y una educación general muy potentes... Pero sobre todo artística y deportiva.

¿Cómo es ahora?

Ahora se están recogiendo los frutos de una nueva cantera de talentos españoles después de que se generalizasen la educación y los estudios de música y también los conservatorios y las academias en España. Tal es así que, de las dos categorías que tenemos, una para jóvenes de hasta 30 años y otra para niños de hasta 16, los dos galardonados en la última edición fueron españoles.

En 2001, su 15 aniversario, captaban a los artistas yendo a sus conciertos e invitándoles a venir, ¿cómo se hacía antes?

Mi padre y sus amigos fueron en busca de los artistas, intelectuales, pintores, músicos... La excelencia que vivía en la isla en aquel momento. El primer año contactaron con el actor de cine Fernando Rey, vecino de Cala Llenya. También con pianistas como Julian Von Károlyi, que tenía casa en es Figueral, o Vera Sykora, que vivía en la Marina. Fueron a por Victorí Planells, que era el antiguo director de la banda sinfónica de Ibiza; a por el músico y maestro Raymond Andrés, que trabajaba en el Port de Sant Miquel... Gerardo Gas, Andreu Piña, Pepita Escandell... Todos dijeron que sí. Al ver que esto iba en serio, como el presupuesto era bastante reducido, a lo mejor el ‘pago’ era una semana de vacaciones aquí y colaboraban los hoteles, la Fundación Matutes... Y así se montaba.

¿Y cómo se les contacta ahora?

Desde hace 20 años hay un prestigio consolidado y muchísimos artistas se ofrecen para venir, por lo que tenemos que elegir. Podríamos hacer 30 o 40 conciertos, pero es inviable.

¿Al principio, costó convencer a la gente de que tenía sentido hacer un festival de música clásica en Ibiza?

Al principio todo es costoso. El primer año fue fenomenal, el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell se volcaron. Venía el alcalde, Vicent Torres Guasch, a título personal, pero no había un apoyo económico en plan patrocinio. Fueron a buscarlo al Govern balear y llegaron algunas ayudas.... Pero al principio era muy difícil entender la idea de asociacionismo social y cultural porque veníamos de una dictadura. No era habitual, como quizá sí en Barcelona o Madrid, donde históricamente hubo una burguesía o unas asociaciones que luchaban por lo que fuera.

Era una sociedad diferente.

Claro, en los primeros años había muchas mujeres aún vestidas de payesas que venían a los conciertos y descubrían por primera vez lo que era un piano, un violonchelo, un coro... A los jóvenes nos pasaba lo mismo. Era una manera de descubrir en un lugar en el que, sin saberlo, convivíamos con muchos artistas, porque el punto de encuentro era Can Anneta. Allí, de forma natural, todos los intelectuales, los artistas, los hippies... Jugaban los domingos al cau y la manilla con los payeses.

Al final, todo el pueblo tiene un papel para destacar el «piano en la periferia de la periferia», como escribió en 2023.

Si hablamos de los centros mundiales de producción artística, hablamos de Madrid, Berlín, Milán, París, Nueva York, Tokio o Pekín... No de Sant Carles. Ellos tienen temporadas, orquestas sinfónicas y todo lo que quieran en todos los sentidos. Y, claro, aquí hablamos de una isla en medio del Mediterráneo. Ni pasamos por Vila. Nos vamos a un pueblo rural al norte de Ibiza.

¿Por qué aquí?

Porque mi padre es de aquí y había una infraestructura muy adecuada, que es el centro parroquial. Al principio eran los corrales del cura, que tenía allí amarrado a su burrito. Poco a poco, los mismos vecinos lo hicieron crecer. Entre los 50 y 60 [en época franquista] el interior aún era de tierra y se hacían allí dentro los primeros DNI. Después se reformó el techo y se hizo a dos aguas, con teja francesa, lo que es bastante peculiar aquí... Cada uno trajo piedras para hacer la nave rectangular que, milagrosamente, suena fenomenal.

¿Cómo se empezó a utilizar con fines musicales?

Cuando llegó don Josep Esteller [rector de la parroquia]. A través de la catequesis y la confirmación había mucho movimiento de jóvenes. Tenía como 20 o 25 monaguillos y dijo que se tenían que poner sillas y todo lo demás en el centro parroquial para que se pudiera hacer de todo. Aquí la infraestructura es la gente, el pueblo, las casas payesas... En los 80 y 90, alrededor del movimiento que suponía esto, muchas de ellas se llenaron de pianos.

Y abrieron sus puertas a los concursantes...

Desde el principio todos están alojados en el mismo hotel, pero durante la semana que pasan aquí los distribuimos para que ensayen en 20 casas payesas. Es algo único y muy peculiar. Los propietarios recogen a dos o tres concursantes por la mañana y otros dos o tres por la tarde. Mientras practican en sus pianos, prueban orelletes, se bañan en la piscina... No les presionamos. Esperamos que aquí todo sea cómodo, familiar y personalizado... Luego llega el momento en el que cambian las chanclas por el esmoquin, el frac o el vestido de seda con lentejuelas, como si esto fuera el concurso Chopin de Varsovia.

¿Cómo se elige a quién concederle esa oportunidad?

Nunca hemos hecho una selección previa y esto también es diferente a otros concursos. Desde hace 15 años lo único que hacemos es pedir una carta de recomendación para elegir a entre 40 y 60 participantes. Alguien tiene que avalar al artista para poder venir y tenemos cartas excepcionales.

¿Por ejemplo?

Un catedrático del conservatorio de Pekín de piano que dice: «Os envío a mi mejor alumno porque tiene talento, musicalidad, es especialista en repertorio romántico... Y es una garantía para vuestro presigioso concurso». Después, el repertorio es el mismo desde 1987, igual que las bases, lo que es una garantía de estabilidad. A ellos les interesa para su palmarés y, tras pasar por aquí, si ganan, lo mencionan y dan difusión de ello en su mundo. Además, desde hace dos ediciones, ganar el concurso también incluye la edición de un disco.

¿En la isla hay más jóvenes promesas que antes?

Creo que ha ido a más. Desde los 90, alrededor de esto, todos los municipios de la isla crearon espacios públicos: teatros, auditorios... Hay una infraestructura y se han multiplicado los instrumentos que se pueden estudiar en el Conservatorio. También están las escuelas de música municipales, por lo que esto ha tenido un crecimiento continuo. Casi en todas las ediciones participan jóvenes intérpretes y casi cada año uno o varios tocan en un concierto.

En el festival, Mónica Marí y Carolina Santiago ofrecieron un concierto sólo de música de compositoras del siglo XX. Esto también es educar.

Somos conscientes de que ahora tenemos un peso social y una relevancia. Tocar la música de las que pudieron aprenderla es educar a las nuevas generaciones con igualdad. Desde hace unos 15 años uno de los premios especiales del concurso se concede al mejor intérprete de una obra de una mujer compositora. Es una forma de aportar nuestro granito a esta necesidad social histórica porque, si conoces una cosa, la puedes apreciar. Este año algunos de los concursantes de Corea del Sur tocan obras de una compositora rusa y, si alguno de ellos gana, imagina darles un premio en Ibiza... Es una de estas conexiones que eran imposibles e inimaginables en otros tiempos y que ahora se pueden hacer.

¿Cómo conseguir que quien no está familiarizado con la música clásica se interese por venir?

Creo que es una cuestión de vida. Normalmente tenemos interés por descubrir cosas nuevas. De pequeños todos tenemos un espíritu aventurero, descubridor... Pero, desgraciadamente, muchas veces desaparece en las rutinas y es un problema. Desde hace un par de años la entrada al festival pide un donativo de cinco euros, pero para los menores siempre es gratis, igual que el concurso, que lo es para todo el mundo. La idea de abrir puertas trata de ofrecer una ventana de posibilidades e intentar mantener la ilusión que todos teníamos de pequeños por alguna cosa. Todos nos encerramos en nuestra rutina pero, en nuestro tiempo libre, siempre queremos una novedad.

¿Preocupa si las futuras generaciones seguirán nutriendo la infraestructura del festival y el concurso?

En 2027 cumpliremos 40 años de trayectoria y de historia, si Dios quiere. Creo que nosotros hacemos una cosa que es sostenible, respetuosa y viable. No puedo hablar de éxito, pero nuestra satisfacción es mantenernos, intentar no decepcionar a nadie, y creo que seguiremos contando con la gente que nos apoya desde hace años. La idea es llegar al 40 aniversario celebrándolo de forma abierta y coherente... También para honrar a tanta gente que ha pasado por aquí y que ha contribuido a que, si antes íbamos caminando, ahora vayamos corriendo. Crecer también es saber mantenerse y ser dignos de la confianza de quienes nos han apoyado. También hay una cantera joven, ibicenca, nacional e internacional que está interesada en participar y venir aquí. Mis padres siempre han dicho: «Esto es sembrar, sembrar y sembrar. Ya saldrán flores». Y así es, cualquier actividad artística es una carrera a largo plazo.