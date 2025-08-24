Que con la falta de agua y la delicada situación hídrica que hay en Ibiza una empresa de la isla esté sirviendo a un crucero toneladas de agua de pozo cada semana. El año pasado se hizo de forma «puntual», según explica el propietario, Joan Bufí, pero este año lo hace de forma habitual y justifica que abastece a los clientes que se lo piden sin mirar de quién se trata. El Consell preguntó a la Autoridad Portuaria hace unas semanas y la conselleria del Mar y Ciclo del Agua señala que la concesión de suministro de agua de pozo mediante camiones cisterna está concedida para abastecer necesidades domiciliarias y no contempla el suministro a cruceros.

Llama la atención

La desesperación de quienes compraron unos adosados en Punta Pedrera y, tras sufrir una estafa inmobiliaria después de haber pagado más de 100.000 euros se encuentran ahora con que la promotora ha vendido a una inmobiliaria participada por un fondo de inversión que los críticos califican de «fondo buitre». Ahora, los afectados se encuentran con que, a falta de que la lenta justicia se pronuncie, han perdido su dinero y la casa.