Juegos cooperativos con Sonrisas Mágicas

Con sus alas mágicas, un colorido vestido y una corona de flores en el pelo, el hada de Sonrisas Mágicas ofreció a más de una decena de niños una tarde de actividades en el marco de las fiestas de Sant Bartomeu. Risas y miradas cómplices entre los pequeños fueron la mejor recompensa en una jornada en la que los niños protagonizaron juegos cooperativos.

Las actividades infantiles continúan con una mañana de manualidades relacionadas con el mar el próximo miércoles con Teresa Marí y el taller creativo de verano con EducArte Ibiza, que tendrá lugar el jueves.