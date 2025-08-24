Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€

El álbum

Las interioridades del vestido tradicional de Ibiza, al descubierto

Las interioridades del vestido tradicional de Ibiza, al descubierto | TONI ESCOBAR

Las interioridades del vestido tradicional de Ibiza, al descubierto | TONI ESCOBAR / Toni Escobar

El espacio cultural des molí d’en Simó fue testigo mudo de unos talleres infantiles de artesanía de la isla. La silla de la imagen muestra el resultado de uno de estos cursos, en el que aprendieron más detalles acerca de la indumentaria clásica ibicenca. Quién sabe si entre los chicos habrá un futuro diseñador de moda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents