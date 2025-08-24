Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
El álbum
Las interioridades del vestido tradicional de Ibiza, al descubierto
El espacio cultural des molí d’en Simó fue testigo mudo de unos talleres infantiles de artesanía de la isla. La silla de la imagen muestra el resultado de uno de estos cursos, en el que aprendieron más detalles acerca de la indumentaria clásica ibicenca. Quién sabe si entre los chicos habrá un futuro diseñador de moda.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Un crucero recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
- Crazy Me: el yate hecho con seis toneladas de cristal que se convierte en pista de baile está en Ibiza
- Detenidos en Ibiza tres importantes miembros de la ´Ndrangheta, la peligrosa mafia calabresa
- Nueva multa contra la 'furgo discoteca' de Uber en Ibiza
- Dueños de adosados en Punta Pedrera denuncian una estafa inmobiliaria
- Fallece en Ibiza el dj Álex Kentucky
- Se busca a un desaparecido en Ibiza