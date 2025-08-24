Un manager sobre los sueldos de los djs en Ibiza: "El 90% cobra menos de 500 euros, algunos, hasta medio millón"

Un manager de djs de Ibiza dibuja una radiografía clara de su sector: la gran mayoría de quienes se suben a una cabina no llegan a cobrar lo suficiente para vivir solo de la música. En una entrevista, el manager Bruno di Mare ha revela que solo un 10% de los artistas consigue cifras millonarias, mientras la mayoría apenas sobrevive con cachés mínimos.

Según explica el manager especializado, más del 90% de los djs cobra menos de 500 euros por noche, una cantidad insuficiente para vivir exclusivamente de la música. En cambio, un reducido 10% se reparte los grandes contratos: entre 20.000 euros por sesión y, en casos excepcionales, hasta medio millón.

El acceso a esa élite no depende de que se hagan virales en redes sociales, como muchos piensan. “El número uno es la producción musical. Hay que definir un estilo, crear algo diferente. Con eso y una buena gestión, un dj podría llegar a vivir de la profesión en menos de un año”, asegura el representante.

Un retrato que confirma lo difícil que es abrirse camino en un sector donde solo unos pocos logran convertir su pasión en un negocio millonario.