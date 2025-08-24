El 'Ibiza Final Boss' explota su estrellato con una aparición en Creamfields
Jack Kavy está exprimiendo sus inesperados quince minutos de fama y se ha convertido en un invitado codiciado en los festivales de música electrónica
Redacción Digital
De Ibiza a la fama mundial. Un estrellato efímero, extravagante y bufonesco, pero estrellato al fin y al cabo. La vida del joven británico Jack Kavy cambió radicalmente cuando hace unas semanas alguien le grabó con el teléfono mientras bailaba en una fiesta en Ibiza. Su estrafalario aspecto -camiseta blanca sin mangas, cadena en el cuello, gafas de sol, barbita recortada por debajo de la mandíbula y ridículo peinado en forma de casco- y su rictus imperturbable mientras bailaba, lo convirtieron en un meme instantáneo. Y de ahí, a la fama viral bautizado como ‘Ibiza Final Boss’.
Convertido en involuntario embajador de la isla, ya que lleva el nombre de Ibiza allá donde va, Jack Kavy estrena nueva vida de lujos entre jacuzzis y jets privados, como se puede comprobar en su cuenta de Instagram (@jack.kayy1 ). Han elaborado cupcakes con la forma de su inconfundible peinado, e incluso existen muñecos y peluches con su cara.
El último paso de este ascenso al estrellato es su papel como invitado en las cabinas de los discjockeys en los festivales de música, donde aparece para saludar a las masas enfervorecidas. Su última aparición ha sido este pasado sábado en el festival Creamfields, que se celebra en Cheshire, Inglaterra. Allí, Kavy ha compartido cabina con Patrick Topping y se ha fotografiado con todo dj que se ha cruzado en su camino.
