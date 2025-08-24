Ibiza, escenario de un congreso de medicina familiar y comunitaria

Ibiza se convertirá, en octubre, en punto de debate y aprendizaje de médicos de medicina familiar y comunitaria de las Pitiusas y del resto de islas y comunidades autónomas. Y es que la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (Ibamfic) celebrará su VI Congreso anual los días 2, 3 y 4 de dicho mes en el Recinto Ferial, bajo el lema ‘De far a far, connectats per l’Atenció Primària’.

Se trata del «evento de referencia para los médicos y médicas de familia de Balears». «Es un espacio de encuentro, formación y debate que reúne tanto a socios como a no socios con una participación especialmente activa de los Médicos Residentes en Medicina de Familia, que encuentran en este foro una gran oportunidad para crecer profesionalmente», destaca la organización. Además, como la Ibamfic está federada en la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), el Congreso está abierto también a profesionales de todas las autonomías.

El jueves 2 de octubre habrá, tras la bienvenida a los inscritos, dos talleres (‘Ecografía en la evaluación del riesgo cardiovascular’, a cargo de Consuelo Corrionero, Sonia Lacosta y Carolina Marí, y ‘Escape room dolor crónico, desprogramando el sufrimiento’) seguidos de una mesa redonda bajo el título ‘Violencia de género. Inmigración y prostitución’, conducida por Marta Martínez.

Al día siguiente, habrá cuatro talleres agrupados bajo los títulos de ‘Gamificación riesgo cardiovascular’ y ‘Preguntas difíciles en cuidados paliativos’, en este caso con los profesionales Joan Torras, Marta Vanrell, Mència Benítez, Francisco Martínez y Jesús Manuel Novo. Ya por la tarde, será el turno de la conferencia ‘Surfear las mierdas: kit de supervivencia en Atención Primaria’, de la mano de Victor Amat. Seguidamente habrá una sesión a cargo de Lucía Gorreto, presidenta de Ibamfic, que también dinamizará la asamblea de socios que tendrá lugar para cerrar esta segunda jornada de congreso.

Entrega de premios

Ya el sábado 4 de octubre está prevista la presentación de tesis doctorales y defensa de trabajos. El toque final será la conferencia ‘Prevención del suicidio’, que impartirá José Luis Bimbela antes de pasar a la entrega de premios y clausura del evento.

«Este año, el hecho de celebrar el congreso en Ibiza supone una magnífica ocasión para mostrar las fortalezas de la Atención Primaria en las Pitiusas y para continuar trabajando colectivamente en la mejora de los ámbitos asistenciales, formativos y organizativos», valoran desde Ibamfic en un comunicado de prensa.

«El VI Congreso Ibamfic mantiene su esencia y, además, apuesta por ofrecer cuotas de inscripción accesibles y becas específicas para residentes y estudiantes con especial atención a los desplazamientos interislas», destacan.