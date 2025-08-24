El Govern balear cuela en la ley de simplificación la exención de cuotas de coches eléctricos en los 'rent a car'

El Govern Prohens coló en la ley de simplificación administrativa que las empresas locales de alquiler de vehículos quedaban exentas de ir introduciendo progresivamente coches libres de emisiones, una obligación que venía impuesta por el anterior Ejecutivo del Pacto de Progreso. Al resto de compañías de rent a car les basta con la presentación de un plan de reducción de emisiones. Con la norma de cambio climático de 2019 se había apostado porque el sector fuera incorporando en las renovaciones anuales de sus flotas coches eléctricos así como porcentajes mínimos en el total de sus vehículos.

La medida cayó como un jarro de agua fría sobre el sector que ahora tiene que bregar contra las políticas de limitación de coches en el archipiélago que está promoviendo el PP. Un sector que celebró con la callada por respuesta que PP y Vox les salvaran de cumplir con las cuotas de vehículos no contaminantes en sus flotas. Las empresas de rent a car defienden que "ni las islas ni los clientes están preparados" para el desembarco a gran escala de los coches eléctricos. "Nos estaban obligando a ir hacia una tecnología para la que Baleares no está preparada", externan fuentes de la patronal Balear de Alquiler de vehículos con y sin conductor (Baleval).

"Nos estaban obligando a ir hacia una tecnología para la que Baleares no está preparada", sostiene Baleval

En la ley de cambio climático se apostaba por una movilidad libre de emisiones ambiciosa, sobre todo para la gigantesca industria del rent a car en el archipiélago balear —el territorio con el índice de intensidad turística más elevado de los territorios insulares del mundo, según un informe de la Universitat de les Illes Balears que se menciona en aquella norma—. Obligaba al sector de alquiler de vehículos, y también a las grandes y medianas empresas, que sustituyeran anualmente más del 30% de sus unidades al renovar sus flotas (artículo 63), a cumplir con unos porcentajes mínimos de compra de vehículos libres de emisiones. Se partía de un 2 % en la compra de turismos en 2020, un 4 % en 2021, 6 % en 2022, 9 % en 2023, 12 % en 2024 y este año se debía llegar al 17 %. Para 2035, el 100 % de la renovación de la flota tenía que ser eléctrica.

Para 2025 los 'rent a car' debían haber incorporado como mínimo un 17 % de vehículos nuevos libres de emisiones

Igualmente, se establecían cuotas sobre el número total de coches de manera que en 2035 el 30 % de las flotas de los rent a car tenían que ser vehículos libres de emisiones.

Cambio radical

El panorama para la industria del alquiler de coches ha cambiado radicalmente con la reforma de ley de cambio climático a través del decreto de simplificación administrativa (DL 7/2024). La intención inicial del PP era la de habilitar una vía alternativa y sustituir las cuotas de electrificación por un plan de descarbonizaciónde la flota. Así se hizo, como queda recogido en el apartado de Medidas en materia de energía de la ley de simplificación administrativa, en el artículo 26; las empresas de rent a car que "presenten un plan de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero de su flota" quedan exentas.

Pero Vox fue más allá que sus socios del PP y con el apoyo de tránsfugas añadieron la disposición adicional decimoquinta. "Las empresas locales de las Illes Balears de alquiler de vehículos, así como cualquier pequeña y mediana empresa están exentas" de cumplir con las cuotas fijadas vía porcentajes para ir iintroduciendo coches no contaminantes. En la práctica esta medida de gracia beneficia también a grandes compañías con su razón social en Baleares, como OK Mobility o SIXT, por ejemplo.

Aquella meta de los gobiernos de Francina Armengol que con su ley de cambio climático aspiraban a que el 100 % del parque móvil estuviera descarbonizado en 2050 parece que cada vez está más lejos.

Desde la conselleria de Empresa Autónomos y Energía se asegura que tienen "constancia" de que las empresas del sector estan trabajando en los planes de descarbonización. No se responde a otras consultas de este diario, como si los rent a car han estado brindando al Govern la información necesaria para verificar si estaban cumpliendo con la sustitución anual de sus flotas mientras ha sido obligatoria, o qué datos sobre el número de coches libres de emisiones tienen de las empresas en las islas. Es cierto que el sector tampoco ha estado por la labor de mostrar transparencia.

Falta de concienciación

Baleval advierte que "todavía hace mucha falta mucha concienciación" para la implantación del coche eléctrico. "Los clientes tienen que aprender cómo se cargan y ni las islas ni ellos están preparados. La MELIB es un desastre", zanjan las fuentes. Se refieren a la Red de Movilidad Eléctrica de las Illes Balears.

En este sentido, la Conselleria defiende cómo se van mejorando e incrementando los equipos de carga de vehículos eléctricos, sustituyendo equipos obsoletos, porque aunque sus titulares sean los ayuntamientos o los Consells insulares están averiados. Este año el Govern empezó con la migración de los puntos de carga a una nueva aplicación móvil y se han puesto en marcha acuerdos con operadores privados. La MELIB ya supera el millar de puntos de recarga con unos 780 en Mallorca y más de un centenar en Menorca e Ibiza y una cincuentena en Formentera.

Una oficina de alquiler de vehículos en el aeropuerto de Palma. / María Pedraz

La patronal del rent a car cree que sigue sin haber suficientes cargadores para absorber el volumen de vehículos de alquiler. A las carencias en infraestructura de recarga añaden que mientras no cambie la dependencia de los combustibles fósiles para la generación de electricidad "no tiene sentido" la imposición del coche eléctrico. Otro tirón de orejas de Baleval: "Lo que hace falta es electrificar los aeropuertos. Imagine la cantidad de cargadores que habría que poner en el de Palma...".

Puntos de recarga en el aeropuerto

Entre los proyectos que tiene en marcha Son Sant Joan en la lucha contra el cambio climático está el de la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, apuntan desde Aena, para "fomentar la movilidad limpia, reducir las emisiones y ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de los pasajeros y trabajadores".

Una vez ya finalizada la primera fase del proyecto de reforma del aeropuerto hay 115 plazas eléctricas para vehículos, con 61 cargadores. "A finales de 2025, cuando finalice la segunda fase, "tendremos 104 plazas más (57 cargadores)", agrega el gestor aeroportuario. También se ha puesto a disposición de las empresas que trabajan en el entorno del aeropuerto "y lo han solicitado, potencia para que puedan instalar sus propios puntos de recarga".

Además, Aena destaca la instalación de 52 puntos de recarga en el lado aire, la zona de la pista, que pueden dar servicio a 81 vehículos y que se pone potencia a su disposición para instalación propia de puntos, para dar servicio a la flota de vehículos de los agentes de handling, "con la meta de que esta actividad sea prácticamente cero emisiones en los próximos años".