Los flamencos favoritos de Messi, Dua Lipa e Ivanka Trump

Se les conoce por ser el grupo de flamenco ibicenco que actúa en fiestas de famosos como Dua Lipa, pero su vocación no tiene fronteras. Con su nombre, Ibossim Flamenco Ibiza, evocan «las diferentes culturas» que han pasado por la isla. De este modo, en cada celebración en la que participan son fieles a sus raíces ibicencas fusionadas con las gitanas y llevan el nombre de Ibiza por bandera allá a donde vayan.

Aquí, han actuado para celebridades como la empresaria y política Ivanka Trump; el director ejecutivo de Christian Dior, Antoine Arnault; o el presidente de la empresa de artes marciales UFC, Dana White. Hace unos días, también lo hicieron para la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la actriz y diseñadora de moda Vicky Martín Berrocal, como muestra una de las últimas fotos de su cuenta de Instagram @ibossimflamencoibiza. En ella, evidencian los buenos momentos que Pedro García Brekón, Noemí y Lidia Escudero y Luis González Coco comparten con su público, que no siempre es exclusivo.

Los artistas de los famosos

Las primeras actuaciones del grupo se remontan a 2010, cuando se unieron para participar en el Festival de Jazz de Ibiza. «El público de la isla lo recibió muy bien y empezamos llamando a muchas puertas, haciéndonos conocer allá donde pudiéramos», recuerdan la cantaora, Noemí Escudero, y García, percusionista del grupo y su marido.

Así fue como al año empezaron a actuar en Lío y su escenario se convirtió en «un gran escaparate» para empezar a trabajar con clientes privados, a lo que ya se dedican desde hace unos diez años. Desde entonces han sido tantos que, si se les pregunta, les cuesta recordar quién fue el primero para el que actuaron: «Una de las veces que me impactó mucho fue para [el trompetista y compositor] Quincy Jones, en la casa de la actriz Naomi Campbell» en Ibiza, recuerda Escudero.

Después, llegaron futbolistas como Leo Messi, Munir El Haddadi o Nemanja Gudelj, a los que se puede ver posando junto al grupo en imágenes de Instagram. Escudero también recuerda la ocasión en la que tocaron para el cantautor Rubén Blades: «Cantar para él en su cumpleaños y que cantase conmigo un tema fue un sueño», recuerda. También en redes se dejan ver con Joan Manuel Serrat, Paul McCartney, David Guetta o Magic Luciano. Como muestran todas las fotografías, para muchos de ellos ya es costumbre contar con el grupo cuando pisan la isla. Exactamente como Dua Lipa.

Escudero recuerda que, tras uno de los primeros contactos con la artista británica, ella «quedó encantada» y les dijo: «A partir de ahora, la tradición de mis cumpleaños será Ibiza y vosotros». «Y lo está cumpliendo», cuenta con humildad la pareja.

Precisamente por esta cualidad, la modestia y el respeto que tienen por la intimidad de sus clientes, las celebridades confían en ellos: «Cuidamos mucho su privacidad y sólo publicamos cosas similares a las que comparten en sus redes sociales», recalca la cantaora.

La familia ibicenca

Aunque, seguramente, quizá en su éxito también tenga algo que ver la familiaridad que transmiten: «Solemos trabajar en formato cuarteto y estamos compactados. Si uno falla, los demás cojeamos». Escudero añade: «Cuando [las celebridades] se interesan por conocernos y se enteran de que Lidia, la bailaora, es mi hermana, Luis, el guitarrista, mi tío, y el percusionista es mi marido... Flipan en colores. Les parece muy bonito saber que trabajamos juntos».

De este modo, han participado en eventos privados en Suiza o Rusia y desde 2022 les reclaman en Émiratos Árabes Unidos, adonde viajan en invierno, cuando allí es verano. Mientras, entre idas y venidas aprovechan para deleitar a su público isleño. Este verano, por ejemplo, tocan todos los sábados en el hotel Six Senses y, asiduamente, en el restaurante Can Yucas, en Cala Tarida, o La Sencillita, en Portinatx. Lo hacen con el objetivo de ofrecer «un punto de encuentro con amigos» y que «todo el mundo pueda disfrutar» de su música. Como si fueran Dua Lipa, Messi o Ivanka Trump.