Fiestas de Sant Bartomeu: Un copríncipe de Andorra en Ibiza

Agosto es el mes por excelencia de las fiestas de los pueblos, pero, para un núcleo como Sant Antoni, estas fechas implican que la vorágine turística absorba la tradición. Salta a la vista al llegar a la localidad, donde solo un gran cartel de la fiesta de La Movida de ayer da pistas de que se trata del día grande.

Las terrazas del Passeig de ses Fonts van animándose de visitantes cuando el calor empieza a dar un descanso, como cualquier otra tarde de verano, mientras que a esa hora aún se puede pasear tranquilamente por el West End. Hasta que a las 19.30 horas de este domingo, un repique de campanas avisa de que toca celebración y no es un día como cualquier otro.

Aún queda media hora para la misa de fiesta y la plaza de la iglesia está prácticamente vacía. En cambio, sorprende ver que dentro del templo ya han tomado sitio cerca de una cincuentena de personas. Aunque quede un buen rato para el comienzo, saben perfectamente que no va a quedar ningún sitio libre. Así aprovechan para tomar uno de los sitios estratégicos a los que apuntan los ventiladores repartidos por la sala. Además, por todos los bancos se han dejado abanicos como obsequio y alivio para los asistentes. Frente al altar, presidiendo toda la iglesia, se han colocado las dos imágenes de los protagonistas de la jornada.

A un lado, Sant Bartomeu, que le corresponde este honor por el santoral del día. En su mano izquierda, sostiene el cuchillo que recuerda su martirologio, ya que fue desollado vivo antes de su decapitación. Como una broma cruel del destino, con el tiempo se convirtió en patrón de los curtidores.

Un momento de la 'ballada' de la Colla de Portmany. / J. A. Riera

En el otro lateral destaca la imagen de Santa Agnès, aguantando con ambas manos una palma, el símbolo de su fe triunfó ante la muerte. Ella es la verdadera razón de esta festividad, ya que el 24 de agosto se celebra, según la leyenda, que unos marineros se salvaron milagrosamente de un temporal.

Los navegantes se habían encomendado a una imagen de Santa Agnès que portaban en su barco. Al verse sin posibilidades de salir con vida, juraron entregar la talla como ofrenda en el puerto más cercano, que fue el de Portmany.

La homilía

La historia del origen de la fiesta se recuerda durante el sermón que, por sorpresa de todos los asistentes, no pronuncia a cargo del obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas. Este ha cedido el honor de presidir el oficio al arzobispo emérito de la Seu d’Urgell, Joan Enric Vives, que está en Ibiza por un retiro espiritual en es Cubells.

El arzobispo emérito de la Seu d'Urgell, Joan Enric Vives, en el centro, junto al obispo Vicent Ribas / J. A. Riera

En mayo, el Papa León XIV aceptó la renuncia de Vives para seguir al frente de su diócesis, ya que quiere dedicar su jubilación a la actividad misionera con presidiarios y gente mayor. Con su retirada, Vives también ha perdido la condición de copríncipe de Andorra, que ha compartido en los últimos 23 años con cuatro presidentes de Francia: Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande y Emmanuel Macron. El obispo de la Seu d’Urgell y el Papa de Roma son los únicos cargos eclesiásticos que ostentan una jefatura de Estado.

La presencia de Vives no será la única sorpresa de la misa. También llama la atención su reivindicativa homilía, apelando a la fraternidad universal para recibir con los brazos abiertos a los emigrantes, que «ayudan a enriquecer un país». «Tal y como hicieron los ibicencos con los marineros que llegaron con la imagen de Santa Agnès. Vieron a esos hombres como hermanos», recuerda.