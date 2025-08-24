Los fieles fans de ‘La Movida’ abarrotan la playa de s’Arenal

Todas las imágenes de la gran fiesta de La Movida en Sant Antoni / Marcelo Sastre

Miles de personas bailaron la noche del sábado en la playa de s’Arenal de Sant Antoni al ritmo de ‘La Movida’. Una edición especial por ser el 20 aniversario de la mítica fiesta, a la que siempre se unen esporádicos o gente de última hora, pero que cuenta, en buena medida, con un gran número de fieles. Llevasen o no atuendo inspirado en la temática, lo cierto es que residentes y turistas, grupos de amigos de diferentes edades y familias enteras lo dieron todo en la pista de arena, en una noche en la que se sucedieron canciones de los 80, 90 y 2000 bien conocidas por todos, espectáculos en vivo, animación y, en definitiva, mucha performance.

Hubo quienes bailaron brazos en alto y otros que, desde las primeras filas, quedaban embelesados con la puesta en escena, los bailes sobre las tablas o las tarimas de gogó colocadas frente a él. Bailarines y animadores conducidos musicalmente por los dj Petit y Vázquez se entregaron sin concesiones toda la noche, como el público.