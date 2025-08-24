El Estado detecta cerca de 1,5 piscinas más al día en el último año en Ibiza

En plena crisis por la falta de agua, el Ministerio de Hacienda, a través de la dirección general del Catastro, ha detectado en el último año un incremento del número de piscinas en Ibiza por encima del medio millar (524), casi 1,5 más al día. Los últimos datos de este registro apuntan que en la isla hay un total de 11.425 piletas, 57 de ellas cubiertas, lo que supone una subida de casi el 5% con respecto a los datos de 2024. Hay que tener en cuenta que el Catastro recopila también información con vuelos, por lo que contabiliza tanto las piscinas legales como las ilegales.

Una piscina de una vivienda unifamiliar en Eivissa. | M.R.

Se da la circunstancia, además, de que desde 2022, según estos datos, cada año se ha doblado el incremento del número de piletas en la isla. Así, en 2023 se registraron 154 piscinas más que en 2022 (un 1,5% más), al año siguiente el aumento se situó en 330 (3,1% más) y ahora casi se dobla hasta alcanzar una subida de 524. En estos tres años se han registrado 1.009 piletas más: un incremento próximo al 10%.

Actualmente, en la isla habría una piscina por cada 14 habitantes. En Sant Joan se halla la ratio más elevada, con casi siete residentes por cada pileta. En todo caso, en Santa Eulària es donde hay más piscinas, con un total de 4.543, lo que supone una subida de 282 con respecto al año anterior. Precisamente, en Santa Eulària, con 9,2 habitantes por tanque, es donde más se han incrementado estas instalaciones de ocio, por delante de Sant Joan, que, con 987, el aumento registrado ahora por el Catastro se sitúa en 120.

Sant Josep es el segundo municipio con un mayor número de piscinas: 4.062, 35 más que un año atrás. Le sigue Sant Antoni, con 1.487 (34 más). En Vila, el municipio de menor extensión de la isla y con menos suelo rústico, el número de albercas se sitúa en 346 (54 más).

En Formentera hay 533 piletas, nueve más que en 2024. En los dos años anteriores, con 482 y 479 respectivamente, no se había rebasado aún el medio millar. En estos tres años el incremento alcanza el 11,2%, por encima del registrado en Ibiza.

La reciente modificación del Plan Territorial Insular (PTI) de Ibiza contempla diversas medidas para contener el incremento de piscinas y, sobre todo, para tratar de garantizar el uso racional del agua. En concreto, la norma territorial impide ahora la construcción de viviendas y piletas sobre masas de agua en mal estado cuantitativo o químico (sobreexplotadas con alta salinidad). Así, si un acuífero pasa de estar en «buen estado» a «malo», se debe suspender la concesión de licencias en curso hasta que se recupere su estado anterior.

Reutilización del agua

Además, el propietario debe acreditar de dónde procede el agua que emplea para llenar la piscina: sólo puede ser desalada o procedente de una cisterna externa, nunca de un pozo propio.

Todas las albercas han de contar con un circuito de recirculación para evitar que cada año se vacíe completamente, al tiempo que se prohíbe verter su contenido sobre el terreno o la red de pluviales. Se debe reutilizar para el riego del jardín, el circuito de agua grises que también se obliga a instalar o a un sistema de depuración autorizado. Por último, se limita la lámina de agua a un máximo de 35 metros cuadrados.