La cultura urbana llena de música y color el auditorio de sa Punta des Molí

El auditorio de sa Punta des Molí acogió el pasado sábado 16 de agosto la sexta edición del ‘SananFresh Hip Hop Festival’, una cita ya consolidada dentro del programa de fiestas de Sant Bartomeu. Este evento pone año tras año a Sant Antoni en el centro de la cultura urbana de la isla.

Uno de los partidos del torneo 3x3 de baloncesto. | | J.A. RIERA

Desde las siete de la tarde, el público pudo disfrutar de una completa jornada en la que el rap, el hip hop y distintas expresiones artísticas ligadas a este movimiento se convirtieron en protagonistas. La programación incluyó conciertos con algunos de los nombres más destacados de la escena local, una espectacular sesión de beatbox en directo, un torneo de baloncesto 3x3 que congregó a numerosos jóvenes y una exhibición de grafitis que puso la nota de color y creatividad a la velada. Además, los más pequeños también pudieron poner a prueba su imaginación y destreza como grafiteros.

Espectáculo de danza urbana. | | J.A. RIERA

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la actuación de Sofía Gabbana, considerada una de las voces emergentes más interesantes del panorama actual. La artista sorprendió con un estilo propio que fusiona la fuerza del rap urbano con influencias del rock argentino, el flamenco, el jazz y el blues, sin perder la esencia del hip hop. Su propuesta conectó con un público entregado, que reconoció la frescura y autenticidad de una cantante llamada a seguir creciendo.

El público disfruta del espectáculo en sa Punta des Molí. | | J.A. RIERA

El ‘SananFresh’ volvió a cumplir con su objetivo de dar visibilidad a la cultura urbana y a los artistas que forman parte de ella. La cita ofrece cada año un espacio de encuentro para distintas disciplinas que comparten espíritu creativo y compromiso con la calle. La combinación de música, deporte y arte urbano convierte esta cita en un punto de encuentro intergeneracional en el que vecinos y visitantes disfrutan de una velada marcada por la energía y el talento.

Puestos del mercadillo de ‘SananFresh’. | | J.A. RIERA

Con esta sexta edición, el festival reafirma su papel como una de las propuestas más originales y participativas de las fiestas patronales de Sant Bartomeu.

Exposición de tablas de monopatín. | | J.A. RIERA